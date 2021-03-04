В Гидрометцентре пообещали возвращение в столицу 20-градусных морозов

С 9 марта погода в столичном регионе снова начнет напоминать зимнюю, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью 9-го от 14 до 19 и ниже градусов по Цельсию, днем от 8 до 13 мороза. Такая же холодная ночь ожидается и на 10 марта. Днем от 4 до 9 мороза.

Вильфанд отметил, что уже понятно, что весна не будет ранней. И снег будет таять до конца марта-начала апреля. Единственное, что может ускорить процесс таяния, это приход устойчивого антициклона, при котором снежный покров начнет испаряться. Но пока приход такого циклона не прогнозируется.