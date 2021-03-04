Власти Костромы предложили малоимущим горожанам заняться огородничеством, сократив тем самым расходы на пропитание. Бесплатные участки для выращивания овощей можно получить до 25 мая, а за символическую плату их помогут вспахать и подготовить к посевной.

- Выбранные участки предоставляются безвозмездно, на один сезон, без юридического оформления прав на землю. Главная цель - поддержать горожан, оказавшихся в сложной экономической ситуации, - рассказали "РГ" в администрации Костромы.

О выделении наделов мэрия договорилась с администрацией соседнего Костромского района. Бесплатные огороды находятся в районе деревни Поддубное, в 8,7 километра от центра города. В деревню ведет асфальтированное шоссе и ходит автобус. При необходимости выбранный участок может быть вспахан и подготовлен к посадке силами местных аграриев. Тарифы щадящие: вспашка одной сотки - 33 рубля, обработка культиватором - 15 рублей, нарезка борозд для посадки - 18 рублей.

Желающим заняться выращиванием овощей необходимо обращаться письменно в управление сельского хозяйства администрации Костромского района либо в Караваевский сельсовет.