В лесах Подмосковья ожидается невиданный урожай весенних грибов

Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.

Как рассказал Вишневский РИАМО, перепады температуры - от сильных морозов к потеплению и наоборот. - стимулируют грибницы к плодоношению. А обилие снега обеспечит грибницам достаточное количество влаги, что тоже позитивно отражается на плодоношении.

"Поэтому в первые два грибных месяца грибники прособирают много", - уверен миколог. Напомним, строчки и сморчки начинают расти в Подмосковье в конце апреля, а их обильный сезон продолжается до конца мая.