В Люберцах угнали курьерский автомобиль за 1,4 миллиона рублей

В Люберцах угнан курьерский автомобиль. Вскрывать и заводить машину хитроумными приспособлениями угонщику не пришлось - ключи торчали в замке зажигания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в вечернее время водитель автомобиля, работающий в фирме по доставке товаров, забыл ключи в замке зажигания, когда доставлял заказ на улицу Шоссейную. Злоумышленник, заметив отсутствие владельца машины, воспользовался ситуацией, сел в нее и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России "Люберецкое" по камерам видеонаблюдения отследили путь похищенного транспортного средства и задержали угонщика - ранее судимого 33-летнего местного жителя. При личном досмотре задержанного были обнаружены и изъяты документы потерпевшего и ключи от украденного автомобиля

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.