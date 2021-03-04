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04.03.2021 09:34
Рубрика: Общество

В МЭШ появилась виртуальная лаборатория для занятий робототехникой

Текст: Любовь Проценко

В библиотеке МЭШ появилась виртуальная лаборатория по робототехнике. Она поможет школьникам закрепить и расширить навыки построения электрических схем. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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"Библиотека МЭШ - это не просто собрание учебных материалов, это настоящая образовательная среда для учащихся. Причем среда, отвечающая современным требованиям. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам, не выходя из дома. Новая лаборатория позволит получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике, одной из самых популярных современных компетенций", - рассказала она.

В виртуальной лаборатории "Использование микроконтроллеров" можно собирать и демонстрировать работу схемы, реализовывать различные схемотехнические решения на основе микроконтроллера Arduino Uno: построить схему, запрограммировать поведение микроконтроллера и с его помощью управлять подключенными к нему устройствами. Все компоненты приложения передают ключевые особенности поведения своих реальных аналогов.

Чтобы работать в виртуальной лаборатории было проще и удобнее, в ней есть система подсказок, которая поможет детально узнать обо всех ее возможностях. Кроме того, разработчики подготовили видеоинструкцию для пользователей, ее можно посмотреть авторизовавшись в МЭШ.

Лаборатория "Использование микроконтроллеров" стала девятой в Библиотеке МЭШ, доступной для школьников. Ранее в ней появились математические лаборатории "Стереометрия", "Планиметрия", "Графики функций" и физические "Оптика", "Механика", "Электродинамика", "Молекулярная физика", а также лаборатория по технологии "Логитариум".

Виртуальные лаборатории МЭШ - универсальный инструмент для увлекательных экспериментов, помогающих школьникам освоить учебную программу по различным предметам. Для того чтобы ставить онлайн-опыты, пользователям необходимо зайти в Библиотеку МЭШ под своей учетной записью, во вкладке "Лаборатории" выбрать лабораторию и запустить программу.

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