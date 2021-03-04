В Москве пройдет фестиваль ирландской культуры

Новости

Суд признал законным штраф Любови Соболь за нарушения при проведении незаконной акции 16:40
Итальянские ученые выявили наиболее устойчивых к пандемии COVID-19 людей 16:39
В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей из снежного плена 16:37
Путин пошутил про дворец 16:20
В ОДКБ обсудили улучшение кризисного взаимодействия 16:19
Автомобилистов в Москве предупредили о "цветочных" пробках 16:16
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 16:13
Директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест 16:10
Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов 16:03
Эксперты: Школьному экологическому образованию в Москве нужен новый подход 15:56
Путин: Законопроект о распределенной опеке надо доработать с участием НКО 15:54
Моряки в Таиланде спасли четырех котят с тонущего судна 15:51
Собянин: Станции метро "Пыхтино" и "Внуково" будут обслуживать около 350 тысяч человек 15:44
В Гидрометцентре пообещали возвращение в столицу 20-градусных морозов 15:44
Роскомнадзор разработал требования к жилетам журналистов на митингах 15:40
Воронежский дом престарелых оштрафовали за вспышку COVID-19 15:40
Путин: Кабмин прорабатывает вопрос о выплатах волонтерам, работающим с COVID 15:39
В Италии переболевших COVID-19 начнут прививать одной дозой вакцины 15:35
Путин назвал "букашками" людей, подталкивающих детей к суициду 15:33
Мэр итальянского города хотел бы приобрести Sputnik V за свой счет 15:28
Путин назвал число вакцинированных от коронавируса граждан России 15:26
В Гидрометцентре спрогнозировали на 8 марта повышение температуры до +25 15:19
В лесах Подмосковья ожидается невиданный урожай весенних грибов 15:18
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште 15:15
На северо-востоке МКАД ограничат движение в ночные часы с 6 по 8 марта 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 15:17
Рубрика: Культура

В Москве пройдет фестиваль ирландской культуры

После непростого и очень тревожного 2020 года программу IRISH WEEK 2021 было решено посвятить важности человеческих отношений, любви и взаимопонимания. Впервые за много лет старт фестиваля совпадет с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта, прославляя праздник прихода весны, возвращения сущности и энергии жизни.

"Наш предыдущий 13-й фестиваль был резко оборван 15 марта 2020 года. За этот год мы так много узнали о себе, друг о друге и об окружающем нас мире. Главный урок был в том, что независимо от того, кто считает себя главным, в игре участвуют более могущественные силы. Мы все просто организмы. Организмы, у которых есть сердце и душа, но которые уязвимы перед силой Природы. У нас есть воля, пока мы здоровы. И пока мы здоровы, у нас есть воля. Поэтому здоровая воля нашей Недели Ирландии состоит в том, чтобы поделиться частью нашей культуры с нашими замечательными друзьями в России и напомнить им, что мы вместе даже в самые трудные времена. И по сравнению с поколениями, предшествовавшими нам, это "трудное время" - капля в море. Жизнь продолжается, и для нас она начинается снова 17 марта", - сказал Джерард Майкл Маккарти, основатель IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России, сценарист и кинорежиссер, основатель музыкального проекта "S for 7".

Ценители ирландской культуры в России по достоинству оценят насыщенную программу IRISH WEEK 2021, куда войдут 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль "День и ночь святого Патрика" в клубе Известия Hall, специальная программа для детей в Доме Журналиста, фестиваль-парад ирландских танцев в концертном зале "Мир", спектакли по ирландской драматургии на сцене театра "Модерн" и театрального центра "На Страстном".

Подробная информация на сайте фестиваля.

В регионах Культура Культурный обмен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт
Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьям с детьми
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников
К 2024 году виртуальные концертные залы появятся в каждом втором городе РФ