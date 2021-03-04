В Москве пройдет фестиваль ирландской культуры

После непростого и очень тревожного 2020 года программу IRISH WEEK 2021 было решено посвятить важности человеческих отношений, любви и взаимопонимания. Впервые за много лет старт фестиваля совпадет с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта, прославляя праздник прихода весны, возвращения сущности и энергии жизни.

"Наш предыдущий 13-й фестиваль был резко оборван 15 марта 2020 года. За этот год мы так много узнали о себе, друг о друге и об окружающем нас мире. Главный урок был в том, что независимо от того, кто считает себя главным, в игре участвуют более могущественные силы. Мы все просто организмы. Организмы, у которых есть сердце и душа, но которые уязвимы перед силой Природы. У нас есть воля, пока мы здоровы. И пока мы здоровы, у нас есть воля. Поэтому здоровая воля нашей Недели Ирландии состоит в том, чтобы поделиться частью нашей культуры с нашими замечательными друзьями в России и напомнить им, что мы вместе даже в самые трудные времена. И по сравнению с поколениями, предшествовавшими нам, это "трудное время" - капля в море. Жизнь продолжается, и для нас она начинается снова 17 марта", - сказал Джерард Майкл Маккарти, основатель IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России, сценарист и кинорежиссер, основатель музыкального проекта "S for 7".

Ценители ирландской культуры в России по достоинству оценят насыщенную программу IRISH WEEK 2021, куда войдут 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль "День и ночь святого Патрика" в клубе Известия Hall, специальная программа для детей в Доме Журналиста, фестиваль-парад ирландских танцев в концертном зале "Мир", спектакли по ирландской драматургии на сцене театра "Модерн" и театрального центра "На Страстном".

Подробная информация на сайте фестиваля.