В Москву доставлен первый автобус повышенной вместительности

В Москву доставлен первый автобус "особо большой вместимости". Его вместимость - 162 пассажира. Об этом сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы.

В новом автобусе 44 места для сидения, против 31 в автобусах просто "большой вместимости". Длина - 18 метров вместо 12, и одновременно перевезти он может 162 пассажира против 93.

Ожидается, что на основе этой модели КамАЗ разработает электробус особо большой вместимости, добавили в департаменте. Пока Мосгортранс получает автобусы с двигателями экологического класса "Евро 5". Они стоят у 79 процентов автобусов столицы.