В ночь на четверг сгорела художественная мастерская в центре Москвы

В ночь на четвертое марта в Пресненском районе Москвы горела художественная мастерская. Из дома эвакуировали шесть человек, трое из которых дети. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Возгорание произошло в мастерской, расположенной в подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: Шмитовский проезд, д.15/5. К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе ГКУ "ПСЦ".

Были спасены шесть человек, в том числе трое детей. Еще 40 человек вывели из двух подъездов дома. Художник покинул мастерскую самостоятельно. Не сообщается, насколько сильно пострадали его работы.

Информация о раненых людях не поступала.