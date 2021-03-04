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04.03.2021 07:39
Рубрика: Происшествия

В ночь на четверг сгорела художественная мастерская в центре Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ" Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
Фото: Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"

В ночь на четвертое марта в Пресненском районе Москвы горела художественная мастерская. Из дома эвакуировали шесть человек, трое из которых дети. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

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Возгорание произошло в мастерской, расположенной в подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: Шмитовский проезд, д.15/5. К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе ГКУ "ПСЦ".

Были спасены шесть человек, в том числе трое детей. Еще 40 человек вывели из двух подъездов дома. Художник покинул мастерскую самостоятельно. Не сообщается, насколько сильно пострадали его работы.

Информация о раненых людях не поступала.

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