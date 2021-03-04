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04.03.2021 17:27

В Нововоронеже стартовало первенство ЦФО России по боксу

Многофункциональный стадион "Старт" в г. Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежкой АЭС - стал площадкой для проведения первенства Центрального Федерального округа России по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На торжественной церемонии открытия присутствовали чемпионы Европы по боксу, призеры Олимпийских игр, представители правительства Воронежской области, администрации города атомщиков, руководство Нововоронежской АЭС. Организаторами мероприятия выступили Федерация бокса России, Воронежской области и г. Нововоронежа.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Ребята, которые занимаются боксом, сделали правильный выбор в пользу здорового образа жизни. Спорт помогает мужчине стать сильным, выносливым, вырабатывает характер и силу воли. Все спортивные обьекты в Нововоронеже, построенные в рамках Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области, функционируют и мы рады участникам различных соревнований, которые проходят в городе", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 16 регионов. В течение пяти дней они будут сражаться за награды в десяти весовых категориях. 6 марта назовут имена победителей, которым предстоит выступить на первенстве России по боксу.

"Боксеры ЦФО являются одними из сильнейших спортсменов, поэтому, уверен, бои будут зрелищными и захватывающими. Такие соревнования позволяют спортсменам и их тренерам показать свое мастерство, а также получить новые навыки, обменяться опытом", - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

Фото: Нововоронежская АЭС
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*Многофункциональный стадион "Старт" построен в Нововоронеже на средства, выделенные по Соглашению между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области, подписанному в 2012 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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