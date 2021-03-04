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04.03.2021 23:53
Рубрика: Экономика

Сиди работай

На непопулярные вакансии будут отправлять осужденных
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8398)
В Подмосковье нашли способ решения проблемы нехватки рабочих рук, периодически возникающей то на стройках, то на сельхозпредприятиях, то на мусоросортировочных комплексах. Туда на работу будут отправлять осужденных, не изолированных от общества.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Осужденным дали полгода на обжалование приговоров

Летом прошлого года в Кашире открылся первый в области исправительный центр для граждан, осужденных по легким статьям. Им в качестве наказания суд назначает принудительные работы на срок до пяти лет. "Это достаточно новый для России вид наказания, введенный для гуманизации уголовно-исполнительной системы. Осужденные содержатся в исправительных центрах, но трудоустраиваются на обычные городские предприятия. Часть их заработка уходит в пользу государства или потерпевших, которым они причинили материальный ущерб", - объясняет председатель общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

В каширском центре сейчас содержатся 63 осужденных. Особых проблем с их трудоустройством не было - в любом городском центре занятости есть малопопулярные у соискателей вакансии. Но этот год показал: рабочих рук стало не хватать там, где этого допускать нежелательно. Пандемия отправила по домам мигрантов, но далеко не на всех предприятиях наступил кризис. К примеру, сельское хозяйство продолжает наращивать обороты. И если нехватку дворников во дворах пережить еще как-то можно, то посевную кампанию хотелось бы провести так, чтобы осенью не смотреть на прилавки голодными глазами.

Аграрии, к слову, такому сотрудничеству только рады. "Осужденные к принудительным работам - отличные сотрудники. Они не опаздывают, не халтурят, не пьют и не уволятся в разгар сезона", - рассказали "РГ" в агрохолдинге "Малино".

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