Летом прошлого года в Кашире открылся первый в области исправительный центр для граждан, осужденных по легким статьям. Им в качестве наказания суд назначает принудительные работы на срок до пяти лет. "Это достаточно новый для России вид наказания, введенный для гуманизации уголовно-исполнительной системы. Осужденные содержатся в исправительных центрах, но трудоустраиваются на обычные городские предприятия. Часть их заработка уходит в пользу государства или потерпевших, которым они причинили материальный ущерб", - объясняет председатель общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
В каширском центре сейчас содержатся 63 осужденных. Особых проблем с их трудоустройством не было - в любом городском центре занятости есть малопопулярные у соискателей вакансии. Но этот год показал: рабочих рук стало не хватать там, где этого допускать нежелательно. Пандемия отправила по домам мигрантов, но далеко не на всех предприятиях наступил кризис. К примеру, сельское хозяйство продолжает наращивать обороты. И если нехватку дворников во дворах пережить еще как-то можно, то посевную кампанию хотелось бы провести так, чтобы осенью не смотреть на прилавки голодными глазами.
Аграрии, к слову, такому сотрудничеству только рады. "Осужденные к принудительным работам - отличные сотрудники. Они не опаздывают, не халтурят, не пьют и не уволятся в разгар сезона", - рассказали "РГ" в агрохолдинге "Малино".