Воронежская область увеличит расходы на поддержку граждан и бизнеса

Регион направит дополнительные средства на расселение аварийных домов, выплаты многодетным семьям, закупку автобусов и машин скорой помощи, ремонт объектов здравоохранения и другие первоочередные задачи. Параметры бюджета на 2021 год скорректировали на заседании Воронежской облдумы 4 марта.

Доходы казны увеличены на 487 миллионов рублей, траты - на 8,1 миллиарда. Теперь в приходной части финансового плана значится 132 миллиарда, в расходной - 143. Дефицит бюджета превысит 11 миллиардов рублей, но, как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, будет техническим. Его полностью покроют за счет различных источников финансирования, в том числе переходящих остатков средств с 2020 года.

Увеличение доходов произошло благодаря уточнению прогноза по сбору акцизов на алкоголь (на 105 миллионов) и по транспортному налогу (на 247 с лишним миллионов).

Также депутаты учли безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме более 135 миллионов рублей. Из них 69,5 миллиона предназначены для компенсации мукомолам затрат на закупку продовольственной пшеницы, 30,5 - на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности.

Кроме того, регион получил 20 миллионов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры и почти 105 миллионов - на комплексное развитие сельских территорий. Межбюджетные трансферты на покупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составили 73,7 миллиона рублей.

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийных домов и капремонт многоэтажек вырастут более чем на 729 миллионов.

- Поступление этих средств позволит досрочно - к концу следующего года - завершить в регионе расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, - отметил Владимир Нетесов.