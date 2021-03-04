Воронежский дом престарелых оштрафовали за вспышку COVID-19

Калачеевский районный суд в Воронежской области признал дом-интернат для престарелых и инвалидов виновным в нарушении Административного кодекса в области санитарного благополучия населения.

Как следует из опубликованного судом постановления, в конце 2020 года в интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Проведенное Роспотребнадзором расследование установило, что противоэпидемические меры были недостаточны: не хватало бактерицидных ламп, в пищеблоке не проводилось положенное в таких случаях обеззараживание воздуха. В результате инфицированным COVID-19 оказались 129 человек - обитатели и персонал интерната.

Суд признал интернат виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.