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04.03.2021 23:50
Рубрика: Экономика

Видели видео?

На бюджетных стройках поставили видеокамеры
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8398)
За строительством бюджетных объектов в Подмосковье теперь можно будет наблюдать онлайн. На следующей неделе к системе видеонаблюдения будут подключены 52 бюджетные стройки.
Стройка под прицелом камер всегда идет быстрее. Фото: Михаил Почуев / ТАСС Стройка под прицелом камер всегда идет быстрее. Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Стройка под прицелом камер всегда идет быстрее. Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку

Вы спросите, зачем это надо? Ответ на этот вопрос знают жители подмосковного города Чехова, которые уже несколько лет ждут открытия второго корпуса школы N 10. По словам главы городского округа Григория Артамонова, компания-подрядчик, споро начав возведение корпуса в 2017 году, вскоре объявила себя банкротом. И все это время стройка стояла, а 500 детей учились во вторую смену. Какое-то движение на стройплощадке возобновилось лишь после того, как на объекте установили видеокамеры. "Изображение выводится мне и на планшет, и на рабочий компьютер", - говорит Артамонов. С таким контролем строители обещают сдать объект не к 1 сентября, как планировалось, а раньше - в конце июля.

Под прицелом камер строители начинают работать быстрее. А это именно та задача, которую ставит перед стройкомплексом губернатор области Андрей Воробьев: строить бюджетные объекты - школы, поликлиники, дороги с опережением графика.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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