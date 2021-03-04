За строительством бюджетных объектов в Подмосковье теперь можно будет наблюдать онлайн. На следующей неделе к системе видеонаблюдения будут подключены 52 бюджетные стройки.

Вы спросите, зачем это надо? Ответ на этот вопрос знают жители подмосковного города Чехова, которые уже несколько лет ждут открытия второго корпуса школы N 10. По словам главы городского округа Григория Артамонова, компания-подрядчик, споро начав возведение корпуса в 2017 году, вскоре объявила себя банкротом. И все это время стройка стояла, а 500 детей учились во вторую смену. Какое-то движение на стройплощадке возобновилось лишь после того, как на объекте установили видеокамеры. "Изображение выводится мне и на планшет, и на рабочий компьютер", - говорит Артамонов. С таким контролем строители обещают сдать объект не к 1 сентября, как планировалось, а раньше - в конце июля.

Под прицелом камер строители начинают работать быстрее. А это именно та задача, которую ставит перед стройкомплексом губернатор области Андрей Воробьев: строить бюджетные объекты - школы, поликлиники, дороги с опережением графика.