Жителей столичного региона предупредили о скачках давления

Нестабильное атмосферное давление ожидает жителей столичного региона в ближайшие пять дней, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, начиная с 4 марта, атмосферное давление будет ежедневно колебаться в амплитуде 10-15 единиц. 4 марта, например, оно упало до 733 миллиметров ртутного столба, 5 марта вырастет до 745 миллиметров. 7 марта жителей Москвы и области вновь ждет падение давления до 730 миллиметров ртутного столба, а 8 марта - вновь резкое повышение.

Такие колебания синоптики называют барической пилой. Тишковец сравнивает их с погружением в глубокую шахту, а затем резким подъемом на уровень небоскребов. Метеозависимым людям в эти дни следует быть осторожными, предупреждает синоптик.