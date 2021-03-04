На здании правительства Приморья к 8 марта зажгут "сердце"

На здании правительства Приморского края в честь Международного женского дня включат свет в окнах так, чтобы огни по форме напоминали сердце.

Накануне было тестовое включения, фотографии которого попали в местные телеграм-каналы.

"Акция приурочена к Международному женскому дню. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. Предполагается, что огни в окнах здания правительства в форме сердца вновь зажгутся 7 и 8 марта", - пояснили в правительстве края.

Свет в окнах будут зажигать с наступлением темноты 7 и 8 марта, он будет гореть всю ночь.