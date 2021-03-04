В новой Концепции торгово-экономического сотрудничества России и Японии на Дальнем Востоке и в Арктике особое внимание уделено агросектору. Какие общие со Страной восходящего солнца проекты реализуют в Приморье и что мешает их масштабировать, узнал корреспондент "РГ".

В ТОР "Кангалассы" работает "Саюри", созданный по японской технологии первый в Якутии круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени. Фото: Тепличный комплекс "Саюри"

Идей совместного производства немало: географическое соседство способствует. Япония предлагает российскому Дальнему Востоку сотрудничество в переработке морской капусты, рыбоводстве, строительстве тепличных комплексов. Что-то делается уже сейчас. Сооруженные около пяти лет назад в Якутии и Хабаровском крае теплицы успешно работают. В Приморье, на острове Русском, третий год идет "клубничный эксперимент" с участием ДВФУ, Токийского сельхозуниверситета и группы компаний "Хитачи". Цель - подобрать оптимальные условия для выращивания этой ягоды весной и летом в сезонных теплицах с применением российских удобрений. При сборе первого урожая экспериментаторы выяснили, что приморского солнца клубнике не хватило. Решено попробовать вывести на основе японского сорта гибрид, более приспособленный к дальневосточному климату.

Развивается и торговля. В 2020 году Приморье поставило на рынок АТР сельскохозяйственной продукции на 1,6 миллиарда долларов, из них на 1,4 миллиарда - рыбы и морепродуктов. Повысился интерес японцев к нашей сое, кукурузе и другим товарам. А увеличить урожаи могут помочь разработки соседей.

- Есть потенциал для экспорта продуктов органического земледелия. Нас очень интересуют современные агротехнологии, в том числе по улучшению плодородия почвы и восстановлению эрозионных земель, - обозначил приоритеты краевой министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

По словам господина Нода Ёситака, консула Генконсульства Японии во Владивостоке, между министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и минсельхозом России достигнуты договоренности об использовании технологий и ноу-хау японских компаний для повышения производительности сельского и рыбного хозяйства ДФО, а также качества выпускаемой продукции. Задача - расширить в регионе экспортную базу для выхода на рынок стран АТР.

Экспортно-импортные поставки осложняет логистика, поиск более дешевых маршрутов идет постоянно

Опыт, кстати, имеется. В мае 2018 года в Приморье создали ассоциацию "ПримАгроЭкспорт", в которую вошли семь предприятий. На 20 тысячах гектаров они выращивают продукцию по технологии японского органического земледелия.

- Наиболее перспективны для экспорта соя, кукуруза, кукурузный силос и овощи, - подчеркнул председатель ассоциации Сергей Дудник. - В основном вывозится кормовая соя, хотя в Приморье выращивают также высокобелковые сорта российской и иностранной селекции, пригодные в пищу. Ассоциация отправила пробные образцы в Японию для исследований, чтобы в будущем наладить экспорт такой сои.

В прошлом году после исследований сельхозземель несколько агрохозяйств получили документы Organic Agricultural Product Overseas Producer Certificate, дающие им право выращивать тыкву, морковь, свеклу, сою, кукурузу и овес для поставок на японский рынок. 20 приморских специалистов отучились и получили сертификаты на право производства, переработки и реализации органической продукции по стандарту JAS. Для стабильных поставок на экспорт создается инфраструктура: в селе Фроловка заканчивается строительство современного овощехранилища с климат-контролем на 1130 тонн.

Инфографика "РГ" / Рафаэль Зарипов

- За три года мы набили немало шишек, и все же удалось отработать взаимодействие с таможенными и карантинными службами РФ и Японии, так что теперь работать проще, - отметил Сергей Дудник.

Обратное движение тоже есть: японская сельхозпродукция поступает на дальневосточный рынок, пусть и небольшими партиями. Бизнесмен господин Накао рассказал, что привозит с Хоккайдо в супермаркеты Дальнего Востока репчатый лук. Начал в 2016-м с пяти тонн, а в прошлом году объем продаж составил уже 240 тонн. Недавно начал поставлять пробные партии красного лука. Он готов расширить ассортимент, но планы сдерживает высокий курс иены, из-за чего цена продукции получается высокой.

Экспортно-импортные поставки осложняет логистика, поиск более дешевых маршрутов идет постоянно. Так, зерновые до сих пор вывозили только через Владивосток, а в марте прошлого года японцы впервые протестировали порт Зарубино для доставки в Японию более 2,7 тысячи тонн кукурузы. Ее доставили специальными автомобилями-зерновозами к месту погрузки на борт судна из мест хранения на складах отправителя. Опыт признан положительным.

Кстати, достаточно активно идет научное сотрудничество с японскими учеными и агробизнесом. В рамках его - и экспериментальные посевы новых сортов, и исследования по выращиванию на Дальнем Востоке определенных культур в открытом и закрытом грунте, и "привязка" японских технологий к особенностям местного климата.

- Мы намерены всячески помогать бизнесу. Есть сложности с логистикой и сертификацией, но положительные примеры показывают, что добиться хорошего результата можно. Осенью мы планируем приехать на Дальний Восток с большой миссией предпринимателей, заинтересованных в производстве и экспорте из России зерновых, - сообщил директор иностранной региональной секции министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, господин Хиранака.