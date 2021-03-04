Сахалинских рыбаков сняли с оторвавшейся льдины

На Сахалине в Корсаковском районе спасатели сняли с оторвавшейся льдины 12 рыбаков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, что утром в четверг около села Охотское в четырех километрах от берега на льдину образовалась трещина, шириной до 15 метров. В операции по спасению участвовали 29 человек, задействовано 20 единиц техники. Пострадавших нет.

МЧС предупреждает, что 5 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина из-за отжимного ветра и резкого повышения температуры воздуха ожидаются подвижки и взломы припая. Поэтому выходить на лед крайне опасно.