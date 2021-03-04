В Анадыре из-за циклона отменили авиарейсы и школьные занятия

В Анадыре из-за циклона отменены все авиарейсы, а также уроки для учащихся всех классов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Чукотского автономного округа.

В течение суток в городе ожидается сильная метель, скорость ветра достигнет 32 метров в секунду, а на побережье до 42 метров.

Из-за штормового предупреждения отменены рейсы двух пассажирских автобусов. Жителей национального села Тавайваама перевезут на аварийно-спасательной машине, уточнили в городской администрации.