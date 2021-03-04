В Приамурье отца заподозрили в истязании четверых детей

В Благовещенске в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в истязании четверых детей.

"По версии следствия, с июня прошлого года по февраль подозреваемый регулярно избивал и совершал иные насильственные действия в отношении своих детей, причиняя им физические и психические страдания",- сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Также возбуждено дело о халатности. Следователи дадут оценку работе должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.