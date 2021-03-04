В Приморье участниками ДТП стали 15 автомобилей

В городе Артем на улице Севской произошло ДТП, участниками которого стали 15 автомобилей, среди которых две машины скорой помощи, сообщает официальный сайт управления МВД РФ по Приморскому краю.

Дорожная авария произошла, когда шел снег. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что водители попавших в ДТП автомобилей не соблюдали безопасный скоростной режим в условиях непогоды.

Одна из участниц ДТП, женщина 36-лет, находившаяся за рулем Subaru Forester, обратилась за медицинской помощью.

Возбуждено дело об административном расследовании. Устанавливаются обстоятельства происшествия.