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04.03.2021 11:59
Рубрика: Происшествия

В Приморье задержали машины с 3 тоннами нелегально добытой креветки

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю вместе сотрудниками ГИБДД пресекли несколько фактов незаконного оборота водных биологических ресурсов. Ими изъято более трех разных видов креветки общей стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, в районе села Фроловка Партизанского района наряд остановил два автомобиля. В них обнаружили 630 килограммов гребенчатой креветки, около полутора тонн - северной. Все морепродукты с признаками незаконного происхождения.

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"Свою незаконную деятельность один из водителей попытался легализовать путем предоставления документов сахалинской рыбопромышленной компании", - отмечают в ведомстве.

Во втором случае водитель транспортного средства, зная, где выставлены посты ГИБДД, хотел их объехать и провезти мимо около 900 килограммов креветки разных видов. Машину преследовали и нашли брошенной в одном из сел. В салоне микроавтобуса нашли 80 мешков креветки, водитель скрылся.

По данным фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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