В Селенгинском районе Бурятии ввели карантин из-за вспышки COVID-19

В Селенгинском районе Бурятии с 4 марта ввели дополнительные ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

"На территории района на две недели запрещено проведение массовых мероприятий с участием зрителей. Приостановлена работа кафе и ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры и допобразования", - сообщает пресс-служба правительства республики.

Для вакцинации жителей от инфекции, министерство здравоохранения субъекта выделят дополнительную партию лекарств.

Всего в Бурятии выявлено около 34 тысяч случаев COVID-19, 719 человек скончались.