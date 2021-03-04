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04.03.2021 05:46

Бизнес в нежных руках

Для женщин-предпринимателей моральная поддержка не менее важна, чем материальная
Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 46(8397)
Число женщин-предпринимателей растет с каждым годом. В среднем по России их доля в малом и среднем бизнесе составляет около 30 процентов. Как дамам удается существовать и даже процветать в суровом мире предпринимателей, рассказала директор НКО "Союз деловых женщин" (Хабаровск) Светлана Жукова.
Бизнес - это не работа, это образ жизни. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Бизнес - это не работа, это образ жизни. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Бизнес - это не работа, это образ жизни. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Светлана Леонидовна, почему вообще выделяется такая категория, как женское предпринимательство?

Светлана Жукова: Это пошло с 1990-х годов, когда в России только начинали развиваться бизнес-процессы. Тогда руководящие должности обычно занимали мужчины, а женщинам отводилась роль второго плана. Чтобы они попробовали заняться бизнесом, нужен был определенный толчок, который позволил бы поверить в свои силы. Большей частью все программы поддержки женского предпринимательства настроены даже не на обучение женщин бизнесу как таковому, хотя и это тоже присутствует. На первоначальном этапе речь идет о поиске того дела, которому ты хочешь себя посвятить, и выработке лидерских качеств.

Фото: Личный архив Людмилы Кирдяшовой
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Мне кажется, что способность заниматься предпринимательством зависит не от пола. Это состояние души человека. Предприниматель - человек, готовый нести ответственность за себя и других людей, рисковать. Бизнес - это не работа, это образ жизни. Ты постоянно думаешь о нем. Всех новых знакомых оцениваешь как потенциальных клиентов и партнеров. И, чтобы женщина стала предпринимателем, ей просто должно нравиться им быть.

Вы упомянули о программах поддержки для женщин-предпринимателей...

Светлана Жукова: Их довольно много. Речь идет и о моральной поддержке, и о финансовой. Даже у нашего союза с 1997 по 2000 годы был серьезный проект для женщин по микрофинансированию малого бизнеса, тогда еще ни один банк этим не занимался, а мы привлекли иностранные инвестиции и выдавали первые кредиты под бизнес-планы. Сейчас наша деятельность направлена больше на распространение информации о способах и методах поддержки. Хорошие программы есть у центров "Мой бизнес", у различных фондов.

Как женщины попадают в бизнес?

Светлана Жукова: Обычно двумя путями. Первый - это когда есть обеспеченный тыл. Муж хорошо зарабатывает, и она может полностью отдаться любимому делу, не боится прогореть. Второй - когда уже нет выбора. Надо кормить детей, и она идет в ту сферу, где могла бы пре­успеть.

И кто будет успешнее?

Светлана Жукова: Тут сложно предугадать. Я встречала многих, кто просто опускал руки, кому фатально не везло. По статистике, предпринимателями могут быть только пять-десять процентов населения, а успешными еще меньше. Но надо пробовать. Если ты готова рискнуть, готова поверить в себя, делай это.

Можно ли назвать какие-то сферы предпринимательства более женскими?

Светлана Жукова: В 1990-е все начиналось с торговли. Женщины всегда хотели хорошо одеваться. Это до сих пор самое популярное направление. На втором месте сфера красоты. Причем именно в России. За границей дамы не уделяют столько внимания своей внешности. На Дальнем Востоке очень востребовано пищевое производство. Хорошо идут чаи, дикоросы, рыба, кондитерские изделия.

Я не могу назвать чисто мужские направления бизнеса. У нас в "Союзе деловых женщин" есть владелицы автосервисов, магазинов стройматериалов, строительных фирм

Я не могу назвать чисто мужские направления бизнеса. У нас в союзе есть владелицы автосервисов, магазинов стройматериалов, строительных фирм. Есть женщины, которые посвятили себя медицине и открыли частные клиники. Много предприятий сферы услуг: консалтинговые, бухгалтерские, аудиторские. Сейчас развивается SMM, консультации в онлайн-сфере.

Чаще всего это малый бизнес?

Светлана Жукова: Да, микро, малый и средний бизнес. Но есть примеры крупных компаний, которыми управляют женщины.

На ваш вгляд, какие бизнес-проекты дальневосточниц особенно интересны?

Светлана Жукова: Я восхищаюсь нашими медиками. Сейчас большое внимание уделяется здоровому образу жизни и развивается именно женское направление в медицинском бизнесе. Думаю, у него большое будущее.

Еще мне нравится проект "Кухня без границ", которым руководит хабаровчанка Татьяна Аршинова. Несмотря на то что изначально это некоммерческий проект, из него получился хороший бизнес. В общем деле задействованы туристические компании, рестораны, гостиницы, и уже получается, что одно раскручивает другое. Например, появилась идея попробовать полынный суп. Рецепт сначала представили на одной из выставок в Хабаровске, а потом Нанайский район стал местом проведения фестиваля полынного супа.

Фото: Фото из личного архива Айсылу Халитовой.
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Какие сложности характерны для женского предпринимательства в ДФО?

Светлана Жукова: Самая большая проблема для любого дела на Дальнем Востоке - это очень малоемкий рынок. У нас невысокая плотность населения, а любая услуга (если мы говорим о женщинах, то их бизнес - это в основном услуги) становится прибыльной, когда число потребителей велико. Переход в интернет дал новую возможность. Неважно где ты живешь, у тебя могут быть клиенты по всему миру.

Еще есть такие вещи, как рождение ребенка и декретный отпуск. Это не совсем проблема. Просто в этот момент женщина встает перед выбором: уделить больше внимания малышу или попытаться совмещать бизнес и материнство. К примеру, моя дочь успешно занималась предпринимательством, но после появления ребенка выбрала профессию мамы. Некоторые наши девочки прекрасно совмещают и то, и другое. Хороший пример Дарья Чудова, у нее свой продюсерский центр. И она не только занимается бизнесом, но и организует конкурс "Миссис будущая мама" для женщин-руководителей. На репетиции Даша приходила со своим ребенком в переноске и работала.

А бывают моменты в бизнесе, когда быть женщиной выгодно?

Светлана Жукова: Красивым женщинам труднее добиться того, чтобы в окружении мужчин их воспринимали серьезно. Срабатывают стереотипы. Если видят хорошенькую даму, особенно блондинку, думают, что это не бизнес-леди. Но девушки могут пользоваться этим и с помощью своей привлекательности усыпить бдительность бизнес-партнеров. Так женским обаянием и хитростью можно добиться того решения, которое необходимо.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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