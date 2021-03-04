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04.03.2021 20:50
Рубрика: Общество

Пост сдал - пост принял

Врачи и медсестры возвращаются из ковидных госпиталей к привычной работе
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области снижается: больницы и поликлиники возобновляют работу в привычном режиме. Вот и Елена Шабанова, еще неделю назад занимавшая пост старшей медсестры ковидного госпиталя второго терапевтического отделения областной клинической больницы имени Семашко, покидает его и возвращается к основной работе - в отделение неотложной кардиологии.
У медсестры Елены Шабановой летом юбилей - 20 лет работыв одной клинике. Фото: Николай Нестеренко

- В ковидный госпиталь, который открыли при нашей больнице в октябре прошлого года, пошла работать добровольно, - рассказывает Елена. - Что подтолкнуло? Есть такое понятие - чувство сестринской ответственности. Я сама переболела ковидом. Очень тяжело перенес этот недуг мой муж. Поэтому не понаслышке знаю о том, что испытывают люди, заразившиеся коронавирусом.

Елена Шабанова пришла в больницу шестнадцатилетней девчонкой - санитаркой. Несколько лет совмещала работу с учебой в медицинском колледже, а потом так и осталась в областной клинической. Летом Елена отметит своеобразный юбилей: двадцать лет с того момента, как она переступила порог больницы имени Семашко. Практически одновременно с ней пришла работать в эту больницу и Юлия Полякова. Она тоже добровольно отстояла пятимесячный пост в ковидном госпитале. На вопрос о том, что ее удерживает в профессии, 37-летняя санитарка отвечает:

- Прежде всего, ощущение своей нужности при выхаживании пациента. Робот судно тяжелому больному не подаст. Устраивает и график работы: сутки через трое. Очень удобно, когда в семье подрастают дети.

Скоро Юлия станет дипломированной медсестрой - она заканчивает учебу в медицинском колледже.

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