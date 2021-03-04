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04.03.2021 19:32
Рубрика: Общество

Выходной день

Мужчины смогут поздравить своих женщин на 200-метровой башне
Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Накануне 8 Марта мужчины ломают голову: как нетривиально поздравить своих женщин. Цветы-духи-конфеты-открытка - все это уже было. Хочется чего-то необычного. Но чего?
Вот так один романтичный айтишник сделал предложение любимой девушке. Свое послание он "вписал" в световую инсталляцию на главной башне Нижегородского кремля. Фото: instagram.com / gsnikitin

Пролететь бы, как Валерий Чкалов под пролетом Троицкого моста! Но... Впрочем, креативные нижегородцы и сегодня находят нестандартные приемы. То на стадионе в перерыве матча звучит предложение руки и сердца. То на главной - Дмитровской башне - Нижегородского кремля в световую инсталляцию "проникнет" надпись "Наташа, выходи за меня замуж". Губернатор Глеб Никитин, оценивая "пиратское" внедрение в компьютерную программу инсталляции, написал в Instagram-аккаунте: "Не спрашивайте, как он это сделал. Пусть семейная жизнь будет такой же романтичной!"

Фото: iStock
Как и в каких условиях нужно держать цветы - советы накануне 8 Марта

В этом марте у нижегородцев появилась новая возможность - отправить поздравление, которое увидят все. Оно появится на 200-метровой телебашне. "Романтичным твиттером с видом на город" назвал эту идею директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Михаил Небольсин.

"Пользователю" достаточно скачать приложение "Башня света", зарегистрироваться, выбрать один из шестнадцати вариантов видеопоздравлений длительностью 15 минут. Назначить дату и время в промежутке с 18 часов до 4 утра и оплатить услугу. Стоимость сопоставима с ценой букета цветов - 1650 рублей.

Сейчас можно выбрать, например, трансляцию признания в любви, юбилейную открытку, надпись "Ты самая лучшая" или "Поздравляю".

В ближайшем будущем список сценариев планируется расширить. Заказчик-романтик сначала увидит, как выглядит выбранный вариант подсветки на экране своего телефона. Типовые поздравления используют потому, что с технической точки зрения не так просто показать видеоролик на ажурной металлической конструкции телебашни. Это не медиафасад или LED-дисплей. И даже не кремлевская башня.

"Мы посмотрим, какой интерес вызовет проект в нашем городе-миллионнике, и попробуем масштабировать его на другие мегаполисы. Скорее всего, это будут города, принимавшие Чемпионат мира по футболу: во многих из них есть телебашни со светодиодной подсветкой. Важно, чтобы объект находился в центре города, а не на окраине, и был хорошо виден", - рассказал "РГ" Михаил Небольсин.

В том, что услуга будет востребована, сомнений мало: заявить о своих чувствах хотят многие. Долгое время одна из местных телекомпаний делала передачу "Поздравляем вас!" - телевизионный аналог хорошо известных радийных концертов по заявкам, в которой каждое воскресенье нижегородцы поздравляли своих родных и близких с праздниками, юбилеями и днями рождения. В первый же день после публичного запуска приложения "Башня света" первый ролик появился на телебашне в тот же вечер.

На что только не идут мужчины, чтобы удивить женщин,особенно 8 Марта. А они всегда готовы их поддержать. Фото: РИА Новости
Фото: iStock
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Часть средств, которые соберет проект, направят на поддержание работы светодиодной подсветки: 4000 горящих лампочек на высоте свыше 190 метров часто в тяжелых климатических условиях требуют постоянного внимания. В Нижнем Новгороде к подсветке сооружения подходят креативно. Например, в День Государственного флага Российской Федерации она окрасилась всеми тремя цветами.

"Телебашня выполняет важнейшую социальную роль. Во время Чемпионата мира новая подсветка вызвала настоящий восторг! К 800-летию Нижнего Новгорода мы ее обновим. И башня станет еще красивее", - поделился планами Михаил Небольсин.

Для поздравления на телебашне можно выбрать "открытку" с надписью "Ты самая лучшая!"

Ну а тот, кто не хочет на башню, может выбрать вариант "пониже". Представьте себе такое. Огромная ростовая кукла белого медведя постучит в окно вашей любимой и поздравит ее с 8 Марта. А рядом с медведем стоите вы... в корзине автовышки. Еще вариант - подъем по всем пятистам с лишним ступенек Чкаловской лестницы с любимой на руках. Дело в Нижнем Новгороде вполне обычное, особенно во время свадебных церемоний. Хотя, честно скажу, не каждый на это решается. Не беда! Столько еще есть других вариантов.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Празднование 8 Марта

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