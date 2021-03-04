Пензенцы по соцконтракту получат до 250 тысяч рублей

В Пензенской области начали заключать социальные контракты с малоимущими, готовыми открыть свое дело и зарегистрированных в качестве самозанятых или ИП. Из бюджета им единовременно дадут выплаты до 250 тысяч рублей на оборудование и оснащение рабочих мест.

О новых мерах поддержки населения рассказал глава региона Иван Белозерцев в ежегодном инвестиционном послании.

- В ближайшие три года не менее трех тысяч семей в Пензенской области заключат социальный контракт и получат финансовую помощь и бесплатные консультационные услуги. В этом году на эту меру поддержки предусмотрена беспрецедентная сумма - более 277 миллионов рублей, - сообщил Иван Белозерцев.

Самозанятые смогут бесплатно получать консультации в центре "Мой бизнес" по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучающие курсы. Им также будут доступны микрозаймы от региональной микрофинансовой организации на льготных условиях под 4,25 годовых.

Социальный контракт - это соглашение между органами социальной защиты и малоимущими гражданами или семьями по месту жительства или месту пребывания. Главная цель - оказать не единовременную помощь, а обеспечить постоянный заработок, стимулировать к самообеспечению. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства, как со стороны участников программы, так и органов государственной власти. В прошлом году такую практику реализовали пилотные регионы. В этом году к ним присоединилась Пензенская область.

Губернатор также рассказал о новых видах поддержки для малого бизнеса. Снижена налоговая нагрузка для предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. С января его упразднили. На переходный период для налогоплательщиков снизили ставку по упрощенной системе с объектом "доходы". В 2021 году вместо шести она составит два процента, в 2022 году - четыре процента. При этом бизнес должен гарантировать сохранение рабочих мест с зарплатой не менее полутора МРОТ.

Для привлечения иногородних предпринимателей, которые впервые зарегистрируют бизнес на территории Пензенской области и применят упрощенную систему налогообложения, с 2021 года предусмотрены минимальные налоговые ставки - один и пять процентов в зависимости от объекта налогообложения.

Действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлили до 2024 года.