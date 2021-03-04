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04.03.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

Под Саратовом трех подростков осудили за насилие над девочкой

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области суд признал трех подростков виновными в действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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Как сообщает областное управление СК, преступление было совершено в сентябре прошлого года. Трое подростков 14, 15, 16 лет гуляли по улицам Аткарска вместе с двумя девочками, младше их возрастом. Компания зашла в заброшенный дом. Затем юноши отправили одну из подруг за знакомой, а с оставшейся 11-летней девочкой совершили действия сексуального характера.

По данным пресс-службы ведомства, следователи установили "полный психологический контакт" с пострадавшей девочкой, и это позволило собрать доказательства преступления.

Сами подсудимые вину не признали.

Суд приговорил старшего подростка к трем с половиной годам лишения свободы, остальных - к трем годам. Отбывать наказание несовершеннолетние будут в воспитательной колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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