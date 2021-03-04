Под Пензой два человека погибли в ДТП по дороге на похороны

На трассе под Пензой произошло лобовое ДТП с участием двух иномарок. В результате погибли два человека.

Накануне в 21:30 на автодороге Нижний Новгород - Саратов Mazda под управлением 22-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota. Водитель Mazda и его 28-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Они спешили на похороны матери.

Об этом сообщили в Саранском медицинском институте МГУ имени Н. П. Огарева, студентами которого являлись погибшие. Водителя Toyota доставили в больницу.