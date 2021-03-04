В Ижевске девять человек пострадали в аварии с городским автобусом

В Ижевске автобус № 36 врезался в столб. Авария произошла в 07.25 по местному времени на перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В момент столкновения в транспорте было около 30 человек. По предварительным данным девять получили травмы, детей среди них нет.

Первую помощь им оказали прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются.