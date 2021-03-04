В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей из снежного плена

Анатолий Корецкий и Дарбек Шукумов вывели из снежного плена более 30 авто. Фото: УМВД по Оренбургской области

Инспекторы ДПС по Новоорскому району Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий, получившие обморожения в ходе спасательной операции на трассе, отмечены наградами. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер вручил офицерам полиции наградные часы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как уже писала "РГ", 23 февраля старший лейтенант Корецкий и лейтенант Шукумов в течение нескольких часов помогали ликвидировать затор на трассе во время снежной бури. На отрезке дороги у села Тасбулак заложниками стихии оказались более 30 машин. Столбик термометра опускался до -34 градусов, а порывы ветра достигали 10 метров в секунду. Для того чтобы помочь водителям выбраться с опасного участка пути в условиях плохой видимости, полицейские лично сопровождали транспорт: они бежали впереди автомобилей, указывая дорогу.

- Мы сначала считали проезжающие машины, а потом стало не до этого. Помню, что люди сигналили и благодарили, - признался Даурбек Шукумов.

Его коллега, находившийся за рулем патрульного авто, и второй экипаж ДПС формировали машины в колонны по пять штук, давая возможность транспорту поочередно разъезжаться в стороны по ходу движения. После нескольких часов борьбы со стихией дорога была расчищена. Лишь тогда полицейские обратились за медицинской помощью.

Вручая награды Дарбеку Шукумову и Анатолию Корецкому, губернатор региона поблагодарил их за службу, отметив, что инспекторы проявили настоящий героизм.