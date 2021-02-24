В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе

В Оренбуржье двое сотрудников ДПС получили обморожения в ходе ликвидации затора на трассе в условиях снежной бури.

Как сообщило в среду УМВД по региону, накануне в связи с непогодой была перекрыта дорога в Октябрьском и Новоорском районах. Около 15 часов поступило сообщение о ДТП в районе новоорского села Тасбулак. На место аварии выехал экипаж дорожно-постовой службы в составе старшего лейтенанта Анатолия Корецкого и лейтенанта Дарбека Шукумова.

Из-за плохой видимости более 30 автомобилей на этом отрезке дороги стали заложниками снежной бури. Мороз доходил до -34 градусов, а порывы ветра - до 10 метров в секунду. Снегоуборочная техника не могла работать из-за большого скопления машин.

Для того чтобы не допустить массовых столкновений, Дарбек Шукумов помогал водителям выехать с опасного участка: он шел впереди, указывая дорогу. Его коллега, находившийся за рулем патрульного авто, и второй экипаж ДПС формировали машины в колонны по пять штук, давая возможность транспорту поочередно разъезжаться в стороны по ходу движения. После нескольких часов борьбы со стихией дорога была расчищена.

- В связи с полученным легким обморожением сотрудникам полиции оказана медицинская помощь, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает