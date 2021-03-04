В Пензенской области при пожаре погиб ребенок

Пожар в частном доме произошел в ночь на четверг в городе Кузнецке Пензенской области. На улице Белинского сгорел срубовой дом, в котором проживала многодетная семья.

Отец успел вывести из огня трех детей. Но шестилетняя девочка, видимо, от испуга вернулась в дом. Ее тело было обнаружено спасателями в дальней комнате. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, семья состояла на учете в социальной службе и входила в группу риска. Родителям предлагали установить автономный дымовой пожарный извещатель, но они отказались.

В ноябре прошлого года в этом доме уже было возгорание из-за неисправного электричества. Тогда трагедии удалось избежать.

В тушении пожара участвовали пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Дом выгорел почти полностью.