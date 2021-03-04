АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода в Томской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск через реку Шегарка в Томской области.

В тренировке принимал участие персонал линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) нефтеперекачивающей станции (НПС) "Молчаново" и центральной ремонтной службы Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) - всего 34 работника. Использовалось 25 единиц техники и специального оборудования, в том числе нефтесборщики, емкости для временного хранения нефти, машины для резки льда.

Согласно легенде учения, диспетчер зафиксировал условное падение давления на участке нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск, транспортировка нефти была "остановлена" до выяснения причин. Патрульная группа, прибывшая на место, обнаружила условный выход нефти на водную поверхность реки Шегарки.

Основные работы по локализации и ликвидации условной нештатной ситуации были организованы на двух рубежах. Работники выполнили пропилы льда, установили заградительные боны общей длиной 210 погонных метров. Сбор "нефти" был выполнен с применением нефтесборщиков суммарной производительностью 60 куб. м. в час. Одновременно специалисты эколого-аналитического контроля проводили мониторинг состояния окружающей среды.

Наблюдательная комиссия положительно оценила действия работников подразделений Томского РНУ, отметив четкость взаимодействия, оперативность и соблюдение ими нормативных требований при устранении нештатной ситуации на подводном переходе магистрального нефтепровода.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"