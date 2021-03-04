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04.03.2021 11:12

Число абонентов "Ростелекома" в Новосибирской области превысило 300 тысяч

В Новосибирской области по итогам 2020 года количество абонентов-физических лиц, пользующихся услугой широкополосного доступа в интернет от "Ростелекома", превысило показатель в 300 тысяч. Прирост абонентской базы в массовом сегменте по филиалу в прошлом году составил 16 процентов по сравнению с предыдущим периодом.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Добиться таких показателей Новосибирскому филиалу "Ростелекома" удалось за счет слаженной работы сразу по нескольким направлениям. В частности, в 2020 году мы сделали акцент на реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием и расширением оптоволоконной сети в частном секторе, в коттеджных поселках и новостройках региона. Только это обеспечило прирост домохозяйств, подключенных к оптике, более чем на 30 тысяч", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

На числе абонентов также сказался прирост активов компании и интеграция в структуру "Ростелекома" клиентов других операторов связи. Надежный доступ в интернет с высокой скоростью передачи данных стал популярнее и в связи с пандемией, после перехода части новосибирцев на удаленную работу и дистанционное обучение из дома.

Широкополосный доступ в сеть по технологии GPON "Ростелекома" дает возможность абонентам пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, подключать интеллектуальный сервис "Умный дом" и услугу "Видеонаблюдение". Клиентам компании также доступен цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Wink можно смотреть на экранах домашнего телевизора, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Подключить услуги с выгодой можно с помощью конвергентных тарифов, которые объединяют используемые сервисы - интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Такой подход позволяет оптимизировать расходы и упростить процедуру оплаты.

Узнать подробнее о сервисах "Ростелекома" для физических лиц можно на сайте novosibirsk.rt.ru и по телефону 8 800 100 0 800.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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