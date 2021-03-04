Глава Кемерова попал в больницу с травмами

Глава города Кемерово Илья Середюк попал в больницу с переломами ребер.

В пресс-службе горадминистрации корреспонденту "РГ" сообщили, что мэра госпитализировали в травматологическое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского.

У градоначальника диагностирован перелом пяти ребер. О причинах травмы официально не сообщается.

Медики оказывают всю необходимую помощь пациенту. По словам представителя пресс-службы, Илья Середюк чувствует себя хорошо и идет на поправку.