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04.03.2021 05:59
Рубрика: Власть

Поставить щит на учет

В Кузбассе расширяют зеленые пояса
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 46(8397)
В Кузбассе занялись расширением границ городских лесопарковых поясов и планируют создать новые зеленые щиты. При этом из-за противоречий в федеральном законодательстве остается актуальным вопрос правовой защиты таких инициатив.

Зеленый пояс Новокузнецка, утвержденный в нынешних границах областным департаментом лесного комплекса осенью прошлого года, решено увеличить вдвое. С соответствующим предложением весной 2020-го выступили представители Общероссийского народного фронта и Кемеровской региональной экологической организации "Ирбис". Инициативу поддержали Общественная палата и Законодательное собрание области.

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- Однако 7,3 тысячи гектаров для такого промышленного гиганта, как Новокузнецк, явно недостаточно. Зеленый пояс города необходимо расширить, чтобы защитить леса от вырубки, застройки и промышленного использования, - уверен губернатор региона Сергей Цивилев.

Действительно, на лесных территориях с "поясным" статусом запрещены не только вырубки (за исключением санитарных), но капитальное строительство практически любых объектов, разработка месторождений полезных ископаемых, а также размещение отходов и разведение костров. Потому местные жители и экологи предлагают включить в зеленый пояс южной столицы региона еще 6,1 тысячи гектаров городских лесов. Большая их часть уже состоит на кадастровом учете, проведено лесоустройство, разработан и утвержден лесохозяйственный регламент.

Таким образом, защитная зона составит почти 13,5 тысячи гектаров и приобретет замкнутые очертания. Дело в том, что существующий лесопарковый пояс включает разрозненные островки зеленых насаждений. Чтобы придать ему целостность, решили обратиться к ученым, которые подберут подходящие по характеристикам участки для заполнения "пробелов".

- Сейчас нехватку зеленых насаждений вокруг Новокузнецка несколько нивелирует высокая лесистость Новокузнецкого района. Лес здесь занимает более 72,5 процента территории, при этом 26 процентов (свыше 143 тысяч гектаров) приходится на защитные леса, - уточнил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Но при этом не стоит сбрасывать со счетов планы по развитию городов и угледобывающей отрасли.

Раздвинуть границы зеленого щита вокруг не только Новокузнецка, но и Кемерова, поможет специально разработанная дорожная карта. К слову, площадь созданного в 2017 году лесопаркового пояса областного центра превышает 8,4 тысячи гектаров. А решение по дополнительным участкам будет принято после общественных и парламентских обсуждений. Пока же перспективы расширения новокузнецкого зеленого пояса изучает рабочая группа в составе членов Общественного совета при губернаторе и активистов-добровольцев.

Идею увеличить протяженность существующих лесопарковых поясов обеих кузбасских столиц в прошлом году региональному парламенту подали представители кузбасского отделения ОНФ. Они же предложили создать зеленые щиты вокруг Междуреченска и Мысков.

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- Прорабатываются еще и аналогичные предложения относительно Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска, Киселевска, - сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии областного парламента Михаил Худяков.

Но, по его словам, несмотря на то что зеленые щиты в ряде городов региона фактически созданы и установлены их границы, до сих пор есть проблемы с постановкой этих границ на учет в Росреестре. Яркий пример - зеленый пояс города Белово, который областные власти намерены зарегистрировать в судебном порядке. И лесопаркового пояса Новокузнецка по сей день на кадастровой карте нет. А виной всему - нестыковки в федеральном законодательстве.

- Мы вышли в Госдуму РФ с предложением - внести поправки в закон о государственной регистрации недвижимости. Сейчас в нем отсутствует категория "лесопарковые зеленые пояса", прописанная в другом федеральном законе - об охране окружающей среды, - пояснил Михаил Худяков. - Наш комитет обратился в законодательные органы субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить статистику по постановке зеленых щитов в регионах на кадастровый учет.

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