Пандемия ощутимо снизила обороты международной торговли в регионах СФО. По данным Сибирского таможенного управления, в прошлом году экспорт сократился на 16 процентов, импорт - на 4,3 процента, положительное сальдо составило 21,2 миллиарда долларов, что на 20 процентов меньше, чем в 2019-м. Тем не менее торговля осуществлялась с 156 странами, а наиболее активно - с Китаем, Нидерландами, Республикой Корея, Казахстаном.

- Евразийская экономическая комиссия установила перечень товаров критического импорта, на которые до 30 июня 2020 года не распространялась пошлина, и их ввозили в значительных объемах, - пояснил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов. - Послабления касались медицинских изделий, которые были крайне востребованы, а также детского питания, лука и стручкового перца.

В Западной Сибири в международной торговле наиболее преуспела Новосибирская область, которая сотрудничала с 137 странами.

- Значительно увеличился экспорт товаров в Монголию, Кыргызстан, Китай. Вырос спрос на рапс, пшеницу, рапсовое масло. На шесть процентов увеличился вывоз угля в африканские страны, а также Бразилию, Чили, США и Канаду, - сообщил Александр Ястребов.

Произошла рокировка в структуре торговли овощами и фруктами. Ввоз грузов из Китая и Казахстана сократился, а из Узбекистана, Ирана и Кыргызстана увеличился. Помимо этого, вырос импорт яиц, сгущенного молока, сыров, творога, сливочного масла и других молочных продуктов. В числе крупных поставщиков - Казахстан и Беларусь, на долю которых пришлось 65 процентов общего объема.

Что касается леса, то его экспорт в минувшем году снизился на двенадцать процентов. При этом обработанной древесины вывезено в шесть раз больше, чем необработанной.

А вот черный рынок заметно активизировался. Возбуждено 149 уголовных дел, связанных с контрабандой леса и лесоматериалов из Сибири, - это в два с лишним раза больше, чем год назад.

Одно из самых резонансных дел расследуется в Томской области. Здесь под видом санитарной вырубки было вывезено в Узбекистан более ста тысяч кубометров деловой древесины. Ущерб превысил четыреста миллионов рублей.

По данным следствия, преступления были совершены в труднодоступных районах Томской области. Нелегальный бизнес поставили на широкую ногу. Финансовым обеспечением занимался гражданин Узбекистана, фиктивные справки выписывал главный лесничий. Руководители еще двух фирм отвечали за оформление сделок с незаконной древесиной и декларировали экспорт черного груза, предоставляя в таможню недостоверные сведения о его происхождении.

- Таможенные органы начали серьезно работать в направлении декриминализации лесной отрасли в Сибирском федеральном округе. И рост уголовных дел - один из показателей этой деятельности, - пояснил Александр Ястребов.

Всего в Сибирском федеральном округе в минувшем году возбуждено 360 уголовных дел о контрабанде. Каждое десятое касалось наркотиков. Одним из основных способов поставки запрещенных препаратов стали международные почтовые отправления.

Впрочем, специалисты полагают, что открытие нового логистического почтового центра в Новосибирской области, в который инвестировано три миллиарда рублей, поможет обеспечить надежный контроль посылок даже в период пиковой нагрузки, которая может достигать двух миллионов отправлений в сутки.

Тем временем

По данным Федеральной таможенной службы, оформление ввозимой в Россию цветочной продукции осуществляется без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. За последнюю неделю через центры электронного декларирования прошло более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.