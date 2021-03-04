Михаил Мишустин поможет Тыве с достройкой школы и оснащением больницы

Совершив в четверг рабочий визит в Тыву, премьер-министр Михаил Мишустин закончил объезд десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития.

Особое внимание в Кызыле председатель правительства уделил двум сферам. Сначала он посмотрел, как идет строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Проект начат в 2019 году, а ввести в эксплуатацию учреждение планировали в прошлом, но из-за нехватки средств сроки перенесли на конец этого года. Для завершения строительства руководство республики попросило дополнительно 210,7 миллиона рублей, а министр образования и науки Тувы Солангы Тамчай напомнила об аналогичной судьбе двух детских садов. "Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил Мишустин. - Без сомнения, и школе 210 миллионов выделим, и садикам 86 миллионов 948 тысяч рублей". При этом с главы региона Шолбана Кара-оола премьер взял слово, что учреждения заработают к сентябрю.

Другая важная тема визита премьер-министра - состояние здравоохранения. В Республиканской больнице N 1 он осмотрел состояние одного из кардиологических отделений и будущие помещения обновленного отделения терапии, которому для эффективной работы потребуется специальное медицинское оборудование. Всего 167 единиц на сумму 73 миллиона рублей. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

Это пожелание врачей было не единственным. Больнице нужны средства в размере 154 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность за поставленное оборудование. Средства выделялись несколько раз, но не осваивались, и их возвращали в бюджет. Премьер заметил: часто люди думают, что федеральное правительство не выделяет денег, хотя на самом деле это не так. "Я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры если не работают, вот вы и сдаете их в казну. Конечно, мы выделим. Я не для того это говорю, чтобы отказать", - успокоил премьер. Но теперь губернатору и главному врачу пришлось пообещать, что в этом году все будет потрачено.

Развитие Тывы постепенно набирает обороты, и некоторые идеи республика готова воплотить в жизнь с опережением. В частности, ввести в действие международный статус аэропорта Кызыла. Из средств индивидуального плана развития региона были выделены деньги на проектно-сметную документацию. В марте, подчеркнул глава Тывы, она должна быть готова. "На этой основе начать его перепрофилировать в международный статус", - рассчитывает Шолбан Кара-оол. "Если это возможно, попросил бы, чтобы не 2021-2022 год был. Мы можем справиться в 2021-м", - заявил он в ходе рабочей встречи с премьером. Михаил Мишутин призвал местные власти быстрее подавать необходимые документы в министерство транспорта. "Очень поддерживаю все, что вы сказали, потому что международный статус даст возможность развивать ваши отношения с другими странами", - заметил председатель правительства.

Шолбан Кара-оол также заговорил о положении тывинского малого и среднего бизнеса, которому оказалось нелегко пережить пандемию коронавируса. Три тысячи предпринимателей не смогли получить поддержку от государства и были вынуждены приостановить работу. Все они, по словам руководителя республики, относились к пострадавшим отраслям. "Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тывы", - пообещал Мишустин. Он предположил, что до бизнеса просто не довели информацию о тех мерах поддержки, которыми можно воспользоваться. Теперь, подчеркнул премьер, необходимо наверстать упущенное и сделать все, чтобы количество малых и средних предпринимателей в республике не уменьшалось.

Кабмин выделит около 300 миллионов рублей на строительство школы и детсадов в Кызыле

Из Кызыла глава правительства улетел в Новосибирск, где познакомился с тем, как организован новый логистический центр "Почты России". Он стал вторым по размеру в масштабах страны и первым по уровню автоматизации процессов. Сейчас центр работает в тестовом режиме, но в будущем сможет принимать до 25 процентов всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии и обрабатывать до полутора миллионов писем и посылок в сутки. Новый почтовый центр в Новосибирске обеспечит гарантированные способы доставки грузов, развитую информационную систему логистики, даст импульс развитию экономики, уверен Михаил Мишустин.