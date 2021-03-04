Мишустин обещал помочь со строительством школы и оснащением больницы в Кызыле

Новости

Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки 13:38
Депутат челябинского заксобрания задержан ФСБ по делу о даче взятки 13:36
Песков объяснил слова Путина про "хорьковые" цели 13:35
Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне 13:26
Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году 13:13
В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы" 13:11
Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах 13:09
Путин назначил Королева первым замдиректора ФСБ 13:07
Путин примет участие в ПМЭФ 13:05
Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен 13:02
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек 13:01
Обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову продлили срок домашнего ареста 12:47
Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов 12:42
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией 12:41
Жителей столичного региона предупредили о скачках давления 12:30
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы 12:25
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 12:22
Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V" 12:17
Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске 12:07
Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 12:36
Рубрика: Власть

Мишустин обещал помочь со строительством школы и оснащением больницы в Кызыле

Текст: Владимир Кузьмин (Кызыл)
Совершив в четверг рабочий визит в Тыву, премьер-министр Михаил Мишустин закончил объезд десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития.

Особое внимание в Кызыле председатель правительства уделил двум сферам. Сначала он посмотрел, как идет строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Проект начат в 2019 году, а ввести в эксплуатацию учреждение планировали в прошлом, но из-за нехватки средств сроки перенесли на конец этого года. На завершение строительства руководство республики попросило дополнительно 210,7 миллиона рублей, а министр образования и науки Тувы Солангы Тамчай напомнила об аналогичной судьбе двух детских садов. "Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил Мишустин. - Без сомнения, и школе 210 миллионов выделим, и садикам 86 миллионов 948 тысяч рублей". При этом с главы региона Шолбана Кара-оола премьер взял слово, что учреждения заработают к сентябрю.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин обещал помочь лицею в Горно-Алтайске со спортзалом и общежитием

С вопросов образовательных глава правительства переключился на здравоохранение. В Республиканской больнице №1 он осмотрел состояние одного из кардиологических отделений и будущие помещения обновленного отделения терапии, которому для качественной работы потребуется специальное медицинское оборудование. Цена вопроса - 73 миллиона рублей. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

Еще 154 миллиона рублей больница получит на погашение задолженности за поставленное оборудование. Средства выделялись несколько раз, но не осваивались и их возвращали в бюджет. Премьер заметил, что часто люди думают, что федеральное правительство не выделяет денег, хотя на самом деле это не так. "Я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры если не работают, вот вы и сдаете их в казну. Конечно, мы выделим. Я не для того это говорю, чтобы отказать", - успокоил премьер. Но теперь губернатору и главному врачу пришлось пообещать, что в этом году все будет потрачено.

Наконец, 130 миллионов рублей медучреждение получит от правительства для приобретения нового ангиографа. Старый аппарат работает с 2013 года, часто ломается, а ремонт порой, рассказали премьер-министру, может растянуться на несколько месяцев.

Мишустин познакомился с героиней публикаций "Российской газеты"
В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада