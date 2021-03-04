Мишустин обещал помочь со строительством школы и оснащением больницы в Кызыле

Совершив в четверг рабочий визит в Тыву, премьер-министр Михаил Мишустин закончил объезд десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития.

Особое внимание в Кызыле председатель правительства уделил двум сферам. Сначала он посмотрел, как идет строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Проект начат в 2019 году, а ввести в эксплуатацию учреждение планировали в прошлом, но из-за нехватки средств сроки перенесли на конец этого года. На завершение строительства руководство республики попросило дополнительно 210,7 миллиона рублей, а министр образования и науки Тувы Солангы Тамчай напомнила об аналогичной судьбе двух детских садов. "Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил Мишустин. - Без сомнения, и школе 210 миллионов выделим, и садикам 86 миллионов 948 тысяч рублей". При этом с главы региона Шолбана Кара-оола премьер взял слово, что учреждения заработают к сентябрю.

С вопросов образовательных глава правительства переключился на здравоохранение. В Республиканской больнице №1 он осмотрел состояние одного из кардиологических отделений и будущие помещения обновленного отделения терапии, которому для качественной работы потребуется специальное медицинское оборудование. Цена вопроса - 73 миллиона рублей. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

Еще 154 миллиона рублей больница получит на погашение задолженности за поставленное оборудование. Средства выделялись несколько раз, но не осваивались и их возвращали в бюджет. Премьер заметил, что часто люди думают, что федеральное правительство не выделяет денег, хотя на самом деле это не так. "Я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры если не работают, вот вы и сдаете их в казну. Конечно, мы выделим. Я не для того это говорю, чтобы отказать", - успокоил премьер. Но теперь губернатору и главному врачу пришлось пообещать, что в этом году все будет потрачено.

Наконец, 130 миллионов рублей медучреждение получит от правительства для приобретения нового ангиографа. Старый аппарат работает с 2013 года, часто ломается, а ремонт порой, рассказали премьер-министру, может растянуться на несколько месяцев.