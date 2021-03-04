Многодетных мам в Новосибирской области наградили знаком отличия

Одиннадцать многодетных матерей, воспитавших пять и более детей, получили одну из высших и самых почетных наград Новосибирской области - знак отличия "За материнскую доблесть".

На торжественной церемонии награды вручили заместитель главы региона Сергей Нелюбов и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Поздравляя женщин от имени губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов отметил, что материнство - это благородный, самоотверженный труд, требующий терпения, сил и самоотдачи.

- Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это - великое предназначение, - сказал вице-губернатор.

По данным пресс-службы областного правительства, в регионе более 32 тысяч новосибирских семей воспитывают пять и более детей. Им власти региона оказывают комплексную социальную поддержку, в том числе многодетные семьи получают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс, в вуз. Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежегодные выплаты на сборы детей в школу. Семьям с пятью и более детьми выплачивается единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья.

Среди представленных к награждению знаком отличия "За материнскую доблесть" в этот раз - девять женщин, воспитывающих пять и более детей. Они живут в семи районах и городских округах Новосибирской области. Возраст самой молодой мамы - 36 лет.

Всего с 2008 года знак отличия "За материнскую доблесть", учрежденный областным законом, получили 1165 многодетных матерей.

Справка "РГ"

Женщинам, награжденным знаком отличия "За материнскую доблесть", вручается удостоверение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Также им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Новосибирской области получателями льгот, предусмотренных для многодетных семей, являются свыше 32,6 тысячи семей.