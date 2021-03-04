Многодетных мам в Новосибирской области наградили знаком отличия

Новости

Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса 11:27
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб 11:22
Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет 11:19
Оперштаб: Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:18
Доктор Мясников спрогнозировал новую волну коронавируса осенью 11:16
Голубая Фея в игровом ремейке "Пиноккио" Земекиса станет черной 11:10
Госиспытания системы минирования "Земледелие" завершатся в 2021 году 11:08
Кадыров в шутку попросил у ФБР награду в $250 тысяч за данные о Пригожине 11:05
Оркестр "Метаморфоза" даст концерт в Минске в честь Бетховена 11:01
В России вырос спрос на электронные подписи 11:01
В Нидерландах слушания о скифском золоте возобновят в мае - июле 10:47
Экстренно госпитализирован певец Александр Маршал 10:40
Посетителей Тадж-Махала эвакуировали из-за угрозы взрыва 10:27
Скончался ученый Александр Дудоров, исследовавший челябинский метеорит 10:26
"Симпсонов" продлили еще на два сезона 10:18
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship 10:17
В США подготовили к первому полету свой аналог "Кинжала" 10:16
Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев 09:53
В одном из районов Ямала бензин подорожал на 21 процент за месяц 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 11:43
Рубрика: Власть

Многодетных мам в Новосибирской области наградили знаком отличия

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Одиннадцать многодетных матерей, воспитавших пять и более детей, получили одну из высших и самых почетных наград Новосибирской области - знак отличия "За материнскую доблесть".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 На торжественной церемонии награды вручили заместитель главы региона Сергей Нелюбов и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Поздравляя женщин от имени губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов отметил, что материнство - это благородный, самоотверженный труд, требующий терпения, сил и самоотдачи.

 - Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это - великое предназначение, - сказал вице-губернатор.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области откроют новые пункты проката средств реабилитации

 По данным пресс-службы областного правительства, в регионе более 32 тысяч новосибирских семей воспитывают пять и более детей. Им власти региона оказывают комплексную социальную поддержку, в том числе многодетные семьи получают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс, в вуз. Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежегодные выплаты на сборы детей в школу. Семьям с пятью и более детьми выплачивается единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья.

 Среди представленных к награждению знаком отличия "За материнскую доблесть" в этот раз - девять женщин, воспитывающих пять и более детей. Они живут в семи районах и городских округах Новосибирской области. Возраст самой молодой мамы - 36 лет.

 Всего с 2008 года знак отличия "За материнскую доблесть", учрежденный областным законом, получили 1165 многодетных матерей.

Справка "РГ"

Женщинам, награжденным знаком отличия "За материнскую доблесть", вручается удостоверение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Также им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 В Новосибирской области получателями льгот, предусмотренных для многодетных семей, являются свыше 32,6 тысячи семей.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
ВОЗ: Меры защиты от COVID-19 важно соблюдать из-за мутирующих штаммов
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада