Работников АО "РЭС" наградили за добросовестный труд

Новости

В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода 04:17
Крупные сетевые компании США не поддержали отмену ношения масок в Техасе 03:48
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки 03:04
Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19 с 8 марта 02:42
В США более 52 миллионов человек сделали прививку от коронавируса 02:11
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах" 01:43
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 03:00

Работников АО "РЭС" наградили за добросовестный труд

Традиционно в течение февраля на территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области проводились собрания представителей трудовых коллективов и общественности. На этих мероприятиях были подведены итоги развития районов, основных отраслей экономики и социально-культурной сферы, обозначены ключевые цели и задачи на предстоящий год, а также проведено чествование самых достойных тружеников предприятий и организаций городов и районов области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Добросовестный труд работников акционерного общества "Региональные электрические сети" каждый год отмечается наградами органов законодательной и исполнительной ветвей власти региона.

Высокую оценку по итогам 2020 года получил филиал АО "РЭС" "Черепановские электрические сети". В ходе собрания трудовых коллективов Черепановского района коллективу филиала была вручена Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области, а руководителю службы подстанций филиала была вручена Почетная грамота Губернатора региона. В Сузунском районе Почетной грамотой Законодательного собрания Новосибирской области был награжден руководитель местного РЭС, также входящего в состав филиала филиала.

Отрадно, что среди награжденных множество представителей основных рабочих профессий в Обществе. Сразу в 4 филиалах АО "РЭС" наградами различного уровня были награждены электромонтеры и водители структурных подразделений филиалов компании.

Так, в Чулымском районе удостоился чести быть размещенным на районной Доске почета водитель автомобиля службы грозозащиты и изоляции филиала "Чулымские электрические сети". В Краснозерском районе награды были вручены сразу двум энергетикам из филиала "Карасукские электрические сети" - электромонтеру по оперативным переключениям и водителю автомобиля. Еще два электромонтера получили награды в Венгеровском и Барабинском районах - работник филиала АО "РЭС" "Западные электрические сети" был отмечен Благодарностью Совета депутатов Барабинского района, а Почетную грамоту Венгеровского района Новосибирской области получил член коллектива филиала "Татарские электрические сети".

Ежегодно список достойных представителей трудовых коллективов филиалов АО "РЭС" расширяет свою географию и пополняется новыми работниками предприятия. Это говорит о том, что в компании трудятся преданные своей профессии, ответственные и высококвалифицированные профессионалы. Их добросовестное отношение к делу позволяет не только достигать высоких производственных показателей предприятия, но и обеспечивать надёжное и качественное электроснабжение потребителей региона, что, безусловно, способствует социально-экономическому развитию и благополучию городов и районов Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки
Доказана связь COVID-19 с группой крови
Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19 с 8 марта