Работников АО "РЭС" наградили за добросовестный труд

Традиционно в течение февраля на территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области проводились собрания представителей трудовых коллективов и общественности. На этих мероприятиях были подведены итоги развития районов, основных отраслей экономики и социально-культурной сферы, обозначены ключевые цели и задачи на предстоящий год, а также проведено чествование самых достойных тружеников предприятий и организаций городов и районов области.

Добросовестный труд работников акционерного общества "Региональные электрические сети" каждый год отмечается наградами органов законодательной и исполнительной ветвей власти региона.

Высокую оценку по итогам 2020 года получил филиал АО "РЭС" "Черепановские электрические сети". В ходе собрания трудовых коллективов Черепановского района коллективу филиала была вручена Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области, а руководителю службы подстанций филиала была вручена Почетная грамота Губернатора региона. В Сузунском районе Почетной грамотой Законодательного собрания Новосибирской области был награжден руководитель местного РЭС, также входящего в состав филиала филиала.

Отрадно, что среди награжденных множество представителей основных рабочих профессий в Обществе. Сразу в 4 филиалах АО "РЭС" наградами различного уровня были награждены электромонтеры и водители структурных подразделений филиалов компании.

Так, в Чулымском районе удостоился чести быть размещенным на районной Доске почета водитель автомобиля службы грозозащиты и изоляции филиала "Чулымские электрические сети". В Краснозерском районе награды были вручены сразу двум энергетикам из филиала "Карасукские электрические сети" - электромонтеру по оперативным переключениям и водителю автомобиля. Еще два электромонтера получили награды в Венгеровском и Барабинском районах - работник филиала АО "РЭС" "Западные электрические сети" был отмечен Благодарностью Совета депутатов Барабинского района, а Почетную грамоту Венгеровского района Новосибирской области получил член коллектива филиала "Татарские электрические сети".

Ежегодно список достойных представителей трудовых коллективов филиалов АО "РЭС" расширяет свою географию и пополняется новыми работниками предприятия. Это говорит о том, что в компании трудятся преданные своей профессии, ответственные и высококвалифицированные профессионалы. Их добросовестное отношение к делу позволяет не только достигать высоких производственных показателей предприятия, но и обеспечивать надёжное и качественное электроснабжение потребителей региона, что, безусловно, способствует социально-экономическому развитию и благополучию городов и районов Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"