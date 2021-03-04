Суд по делу обвиняемого в убийствах Быкова перенесен на 17 марта

Свердловский районный суд Красноярска отложил до 17 марта первое предварительное заседание по делу бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова. Его обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня состоялись предварительные слушания, они прошли в закрытом режиме. Сообщается, что суд рассмотрит ходатайство защиты о рассмотрении дела судом присяжных.

Как сообщает представитель пресс-службы краевой прокуратуры, заседание было отложено по инициативе обвинителя для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях во ходе следствия.

Напомним, Анатолий Быков был задержан 7 мая 2020-го года и до настоящего времени он находится в СИЗО. По данным следствия, в 1994 году, поссорившись с одним из членов своей банды Александром Наумовым, Быков заказал его убийство, а также убийство его близкого приятеля Кирилла Войтенко "профессионалу" Владимиру Татаренкову.

Весной 2020 года Татаренков и исполнитель убийства Сергей Бакуров, ранее отбывшие наказание за данное преступление, дали показания о том, что еще одним организатором преступления является Быков.

Добавим, что следствие инкриминирует Быкову организацию еще одного убийства в 2004 году, кроме того, бизнесмену предъявлено обвинениев руководстве преступным сообществом.

Также в отношении Анатолия Быкова расследуется уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". В обеспечение ущерба суд арестовал имущество предпринимателя на 81 миллион рублей.