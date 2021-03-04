Жизнь участкового терапевта Валентины Глызиной, приехавшей в Иркутск весной прошлого года из Забайкалья, можно сказать, вошла в нормальную колею: теперь она "спокойно работает". В день нашей встречи, например, у нее "всего" 13 вызовов. А в недавний разгар пандемии они с водителем-волонтером Дмитрием Зуевым установили рекорд - за день побывали у 48 пациентов.

Не успеваем начать разговор, звонит телефон. "Что случилось?" - спрашивает доктор. Слушает собеседника, кивает: "Конечно, заедем".

- Я за месяц до пандемии успела познакомиться со всеми диспансерными пациентами на своем участке, - объясняет она. - Выписывала им рецепты, отдавала в аптеку, а родственники потом получали. Конечно, давала свой мобильный. А как же? Мало ли какие вопросы?

В этот момент машина останавливается, и доктор Валя, надев дополнительную пару перчаток и вторые бахилы, идет к пациенту. Возвращается минут через двадцать. Дмитрий молча показывает на часы.

- Да пришлось целую лекцию прочитать, - оправдывается она. - Все препараты дома есть, но бабуля их не пьет! Распечатаю ей памятку, пусть на холодильнике висит.

Доктор Валя смотрит на список адресов, переданный диспетчером. "Дим, давай еще к диабету съездим".

- Тут пациент у меня, давно не видела его, - объясняет доктор.

- Вот такой человек, - расплывается Дима в улыбке. - Всех своих пациентов знает по именам и адресам. Помнит, у кого что болит, кому что назначено. Заберет заявки и сама еще несколько добавит. Вот вроде этого. И так каждый день. Как-то уже почти всех объехали, возвращаемся в поликлинику и видим в зеркало заднего вида ДТП, сбила машина человека. Валя кричит: "Тормози"! Вышла, оказала первую помощь, передала пострадавшего скорой, вернулась и говорит: "Поехали переодеваться, а то я вся в крови". И после этого еще на несколько вызовов…

Возвращается Валя и, словно догадавшись, о чем мы говорили, вздыхает:

- Хочется уже работы спокойной: чтобы каждого обследовать, диспансеризацию провести… Но накануне сезона ОРВИ мы снова входим в режим повышенной готовности. Такая у нас, участковых, работа.