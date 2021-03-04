На Алтае загорелся школьный автобус с пятью детьми

В Целинном районе Алтайского края школьный автобус с пятью детьми загорелся во время движения. Прокуратура и следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, школьный автобус ГАЗ-322171 развозил учеников Целинной средней школы, которые живут в ближайших селах, по домам после занятий. По дороге из райцентра Целинное в село Верх-Марушка на трассе "Газель" неожиданно загорелась.

В автобусе находились пять учеников 10-11 классов, которых успели экстренно эвакуировать. Никто из детей не пострадал.

- Следователи уже работают на месте происшествия, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Им предстоит не только установить причины возгорания, но и дать оценку должностных лиц, ответственных за перевозку детей.