В Кузбассе изъятая из семьи девочка умерла в детдоме

В Кузбассе прокуратура начала проверку смерти в детском доме ребенка, которого изъяли из семьи.

По предварительным данным, в январе этого года жительница города Ленинск-Кузнецк, воспитывавшая годовалую дочь-инвалида, не пустила в дом врачей. Медики вызвали сотрудников Росгвардию и полицию.

По информации, появившейся в соцсетях, между матерью ребенка и сотрудницей ПДН произошел конфликт, в результате которого девочка была изъята из семьи и передана в дом ребенка Зеленогорска. Отмечается, что мать не была ограничена в правах на ребенка и не лишена их.

Спустя десять дней матери сообщили о том, что девочка умерла, поперхнувшись во время кормления.

"В публикации идет речь о превышении должностных полномочий сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и препятствии в передаче тела ребенка после его смерти матери", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

В рамках проверки будет дана оценка условиям жизни ребенка с матерью, законности изъятия его из семьи, действиям сотрудника полиции.