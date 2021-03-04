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04.03.2021 14:46
Рубрика: Общество

В Кузбассе врачи спасли ребенка с почти оторванным ухом

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Сложнейшую пластическую операцию успешно провели оториноларингологи Кузбасской областной детской клинической больницы. Как сообщили в клинике, пациентом врачей стал ребенок с почти оторванным ухом.

Фото: iStock
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Обстоятельства, которые привели к тяжелой травме, не уточняются, однако травму медики называют рвано-укушенной. Известно, что маленького пациента доставили в больницу месяц назад. Сейчас медики готовы подтвердить: операция прошла на высоком уровне, достигнут отличный косметический результат.

- Ушная раковина оказалась практически полностью оторванной, - отмечает заведующий оториноларингологическим отделением Дамир Ахтямов. - С тканями головы ее соединял лишь небольшой фрагмент размером в сантиметр, наблюдался полный отрыв хряща.

Специалисты больницы выполнили послойное ушивание надхрящницы, кожи и мягких тканей. Работа ювелирной точности позволила провести операцию, не сдавливая питающую ножку, то есть без нарушения кровоснабжения, что увеличило шансы на полное восстановление.

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