В метро Новосибирска появился вагон, посвященный юбилею военного института

В Новосибирске прошла торжественная церемония открытия вагона-музея городского метрополитена, посвященного 50-летию Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что экспозиция, расположенная в вагоне метрополитена, отражает историю Новосибирского военного института со времени основания до сегодняшнего дня. Кроме того, пассажиры тематического вагона познакомятся со структурой Федеральной службы войск национальной гвардии России, в которую входит и новосибирская кузница офицерских кадров Росгвардии.

По словам начальника Новосибирского военного института Валерия Косухина, экспозиция будет не только ознакомительной, но и сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и определит для некоторых молодых жителей города дальнейший выбор будущей профессии.