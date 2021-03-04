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04.03.2021 09:09
Рубрика: Экономика

В метро Новосибирска появился вагон, посвященный юбилею военного института

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

В Новосибирске прошла торжественная церемония открытия вагона-музея городского метрополитена, посвященного 50-летию Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что экспозиция, расположенная в вагоне метрополитена, отражает историю Новосибирского военного института со времени основания до сегодняшнего дня. Кроме того, пассажиры тематического вагона познакомятся со структурой Федеральной службы войск национальной гвардии России, в которую входит и новосибирская кузница офицерских кадров Росгвардии.

По словам начальника Новосибирского военного института Валерия Косухина, экспозиция будет не только ознакомительной, но и сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и определит для некоторых молодых жителей города дальнейший выбор будущей профессии.

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