В Новосибирской области откроют новые пункты проката средств реабилитации

До конца года в регионе будут работать 43 пункта проката технических средств реабилитации (ТСР). Что особенно важно, их откроют в каждом муниципальном районе.

Создание пунктов проката техсредств реабилитации - одно из приоритетных направлений по формированию системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными людьми регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Эту задачу решает правительство региона.

Заместитель министра труда и социального развития области Лада Шалыгина отметила, что пилотный проект по этому направлению в регионе стартовал с января 2020 года. Одно из важных направлений - организация работы пунктов проката в каждом муниципальном районе области. Финансирование проекта составило порядка 20 миллионов рублей. Средства направлены на закупку реабилитационного и уходового оборудования.

По данным профильного ведомства, в области более 1500 человек пользуются услугами сиделок на дому, которые активно используют ТСР в своей работе с маломобильными людьми. В прошлом году около 1000 жителей обратились в пункты проката ТСР, с начала текущего года - 350 человек.

Ассортимент средств реабилитации, представленный в пунктах проката, разнообразен. Так, в ходе пресс-тура в комплексный центр социальной адаптации инвалидов были продемонстрированы более 150 единиц ТСР, облегчающих передвижение, адаптацию к условиям внешней среды, а также средства ухода и оказания помощи в домашних условиях детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе областного правительства особо отметили, что пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода позволяет оказывать адресную соцпомощь людям пожилого возраста, маломобильным гражданам и сохранять их самостоятельность и независимость. Система включает сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной формах. Проект рассчитан на три года.

Справка "РГ"

Пункты проката ТСР работают на базе комплексных центров соцобслуживания населения, которые есть в каждом районе области и в Новосибирске. Крупные пункты с широким ассортиментом ТСР работают также на площадках комплексного центра социальной адаптации инвалидов и Новосибирского областного геронтологического центра. Оформить бесплатно в прокат ТСР можно на период до года. Адреса и контакты пунктов проката ТСР размещены на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.