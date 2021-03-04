В Новосибирской области законодательно ввели две новые категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения - природные рекреационные местности и лесные парки. Власти называют решение "историческим": предполагается, что оно не позволит застройщикам возводить многоэтажки в местах отдыха горожан.

Изменения в закон N325-ОЗ от 26 сентября 2005 года "Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области" депутаты регионального парламента приняли сразу в двух чтениях. Следом областное правительство утвердило порядок рассмотрения предложений о создании природно-рекреационной местности или лесного парка на территории региона.

Жители Новосибирска все чаще жалуются на отсутствие в мегаполисе скверов и парков. Развитие зеленых зон признано приоритетом городской политики, однако соблюсти интересы и жителей, и бизнеса не всегда удается. Пример - ситуация вокруг Заельцовского бора, территорией которого давно интересуются инвесторы.

- Есть люди, которые не хотели, чтобы такой закон появился. Было определенное противодействие от граждан, видимо, заинтересованных в ином использовании исторически сложившихся лесных участков в границах Новосибирска, в том числе Заельцовского бора, - пояснил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. - Разве правильно, когда начинают резать, как собственный пирог, зеленый лес, не считаясь прежде всего с мнением жителей? Чтобы Заельцовский бор не стал территорией, на которой будут возводить микрорайоны, - для этого и нужен такой закон.

По словам руководителя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Александра Терепы, в законе прописаны порядок создания парков, их содержания и охраны.

Заместитель председателя аграрного комитета заксобрания Денис Субботин сообщил, что лесные парки в статусе ООПТ могут быть расположены в том числе и в границах населенных пунктов, на лесных либо иных земельных участках, которые имеют особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение. На таких территориях можно ограничить хозяйственную деятельность - окончательное решение об этом принимает правительство области. Закон прописывает ограничения, вводимые для пользователей земель в рамках особой территории.

С инициативой о создании лесного парка имеют право выходить представительные органы муниципальных образований, структуры жизнеобеспечения на данной территории, а также группы граждан.

- Природный парк долго создавать в рамках действующего законодательства (такой особый природоохранный статус присвоили Караканскому бору. - Прим. ред.). Для лесного парка предусмотрена ускоренная процедура, - добавил Денис Субботин.

Как отметил председатель заксобрания Андрей Шимкив, собственники земельных участков, уже построенных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры не пострадают. Никто не собирается закрывать или переносить из Заельцовского бора общегородской парк, детскую железную дорогу, зоопарк и кладбище. Но строительству многоэтажек и вырубке леса будет поставлен заслон.

В первую очередь статус лесных парков предполагается присвоить Заельцовскому бору, зеленым зонам в Первомайском районе и Академгородке, а также участку в Новосибирском сельском районе.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Против принятия закона была развернута информационная кампания. На самом деле этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области. Обращу внимание, что в законе нет даже названия "Заельцовский бор". Это универсальный закон, важный для населенных пунктов и жителей всего региона. Но в связи с тем, что самый громкий ажиотаж возник вокруг Заельцовского бора, мы постараемся эту территорию защитить максимально быстро.