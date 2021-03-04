Наша газета стала первой, кому Полномочный представитель президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка спустя год после перехода на эту должность с поста Генерального прокурора РФ дал большое интервью. В беседе с корреспондентом "РГ" он рассказал о своей работе в этом весьма непростом регионе. В том числе - о борьбе с терроризмом, коррупцией, клановостью. А также - о возрождении терского казачества.

Юрий Яковлевич, если говорить откровенно, наверное, сложно было перестроиться год назад на новую должность после 14 лет на посту Генпрокурора?

Юрий Чайка: Если честно, вначале было сложно климатически. Все-таки тут горы и воздух не такой как в Москве. Что касается самой работы, то и опыт, и авторитет мой, конечно, пригодился. Здесь, на Кавказе я нечужой - и меня знают все руководители регионов, и я всех. Приступая к работе на новом направлении, я четко понимал, что для решения ключевых задач, которые передо мной поставил президент России Владимир Владимирович Путин, требуется системный, взвешенный подход и в то же время быстрые и согласованные действия всех уровней власти.

Было понятно, с чем столкнетесь?

Юрий Чайка: Было понятно, что работы на Кавказе непочатый край. Поэтому сразу были определены наиболее сложные участки, по которым незамедлительно началась работа, и в первую очередь с правительством России. В ходе рабочих встреч, в том числе с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, были обсуждены более 15 проблемных для Северного Кавказа вопросов, касающихся социально-экономического развития округа, скоординированы направления основных усилий, определен порядок взаимодействия с вице-премьерами и профильными министерствами, даны соответствующие поручения. В дальнейшем совместная работа была выстроена по отраслевому признаку в рамках решения конкретных задач, стоящих перед округом.

Например, с министром транспорта России мы обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры округа, в том числе строительство автомобильной дороги, соединяющей Кавказские Минеральные Воды и Адлер. По указанному вопросу на имя президента было направлено соответствующее обращение. Сейчас проводится работа, направленная на поиск вариантов строительства трассы.

В ходе встреч с руководством "Газпрома" и ПАО "Россети" были достигнуты договоренности о том, что они продолжат работу по снижению объемов накопившейся задолженности и ее реструктуризации в условиях своевременного погашения текущих долгов потребителями. При этом были подтверждены обязательства по продолжению инвестиционных проектов, направленных на развитие сетевого хозяйства в рамках соглашений с регионами.

Последовательная реализация этих планов позволит существенно ускорить решение накопившихся в СКФО проблем и обеспечит создание новых возможностей для его развития.

А недовольные вашим приходом были?

Юрий Чайка: Ну, как без этого? Те, кто не был знаком с моими жизненными принципами, надеялись, что со мной можно "порешать" какие-то вопросы. И они, конечно, были очень расстроены, когда узнали, что я ничего ни у кого не прошу и договориться со мной в ущерб государственным интересам не получится. А с любыми коррупционерами и казнокрадами у меня разговор был короткий - суд и тюрьма.

Угрожать не пытались?

Юрий Чайка: Мне угрожать бесполезно. В Чечне, еще в бытность министром юстиции, на меня трижды покушались. Ну и ничего не добились.

Перед вашим назначением на должность в целом была закончена работа по декриминализации Дагестана, которая и начиналась с вашим участием. Сейчас подобные мероприятия на Кавказе где-нибудь проводятся?

Юрий Чайка: В Ингушетии. Совместными действиями силовых структур пресечена деятельность этнической преступной группы, члены которой причастны к совершению общеуголовных преступлений, в том числе коррупционной направленности, как на территории республики, так и в других субъектах страны. В Москве ими были застрелены начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Кроме того, в Ингушетии раскрыто 73 преступления, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких, 20 - террористического характера, 142 преступления экономической направленности, в числе которых 37 - по линии борьбы с коррупцией. К уголовной ответственности привлечен 91 человек. Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам составил более 130 миллионов рублей.

Кроме того, в настоящее время проводится большой комплекс действий по декриминализации в Карачаево-Черкесской Республике. Я думаю, в ближайшее время об итогах этой работы доложат правоохранительные органы.

В результате проведения более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий на Кавказе нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры

То есть уже нельзя сказать, что кадры на Кавказе по-прежнему все решают?

Юрий Чайка: Это действительно серьезная проблема. Поэтому важный аспект совершенствования кадровой политики на Северном Кавказе - противодействие не только коррупции, но и клановости при назначении на должности.

Кандидаты на должности руководителей территориальных органов и их заместителей проверяются самым тщательным образом не только правоохранительными органами, но и аппаратом полпредства. Всесторонне изучаются их личные и деловые качества, другие аспекты, чтобы в итоге получить общую оценку всего спектра информации, характеризующей кандидата.

Аналогичный подход применяется при рассмотрении претендентов на должности федеральных судей. В результате в 2020 году отказано в согласовании 31 кандидатуры на должности руководителей территориальных органов и федеральных судей.

В чем причины?

Юрий Чайка: Наличие конфликта интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов и ограничений и требований, несоответствие квалификационным требованиям, словом, основания, из-за которых кандидат может подорвать доверие общества к государству и умалить авторитет государственной власти.

Не секрет, что на Кавказе много не только долгожителей по возрасту, но и по занятию определенных должностей.

Юрий Чайка: Подобные факты выявлялись и нами. Некоторые руководители замещают должности в территориальных органах госвласти по десять-двадцать лет. При этом вакансии по указанным должностям сохраняются по два-три года.

Так, были случаи необоснованно продолжительного сохранения вакансий по должностям руководителей территориальных органов более двух лет, а также многочисленные факты длительного замещения указанных должностей - от 10 до 20 лет, в частности, в ФАС по Ставропольскому краю и Кабардино-Балкарской Республике; Роспотребнадзоре по Ставропольскому краю, Республике Дагестан и Республике Ингушетия; Роскомнадзоре по Кабардино-Балкарской Республике; Росимуществе в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия и Чеченской Республике; Росздравнадзоре по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, а также Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике и Республике Дагестан.

Раньше считалось, что если чиновник занял теплое место, то его уже никто не подвинет, но сейчас это уже не так. В данной сфере постепенно наводится порядок.

Отмечу, что после нашего вмешательства меры принимаются не только на местах - о ситуации, сложившейся в сфере работы с кадровыми ресурсами в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, проинформирован председатель правительства России Михаил Мишустин.

По результатам рассмотрения нашей информации аппаратом правительства приняты организационно-управленческие меры, направленные на своевременную ротацию руководителей территориальных органов, длительное время замещающих должности, а также оптимальную расстановку руководящего состава этих органов и повышение качества подбора и изучения кандидатов на соответствующие должности.

Как обстоят дела с коррупцией в СКФО?

Юрий Чайка: Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания. В частности, по предварительной информации, сотрудниками окружных прокуратур выявлено около 20 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесено более 11 тысяч актов прокурорского реагирования, за совершенные коррупционные правонарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка шести тысяч должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности.

На Кавказе земельные споры далеко не всегда решаются в судах, а это приводит к серьезным столкновениям, в том числе с использованием оружия, как это было, например, недавно в Дагестане, а до этого в Ингушетии и Чечне...

Юрий Чайка: Традиционно на Северном Кавказе земля является предметом особого отношения со стороны жителей этого древнего и многонационального региона. Поэтому любые вопросы, касающиеся установления или изменения границ между субъектами Федерации, должны решаться с особой деликатностью.

История знает множество примеров, когда неосторожные, скоропалительные действия приводили к неприятным последствиям. К счастью, на Кавказе существуют традиции разрешения спорных вопросов и проведения переговоров между народами и даже отдельными семьями. Такие традиции имеют глубокие корни в истории и отражают мудрость многих поколений жителей Кавказа.

Сегодня действия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере земельных отношений должны в обязательном порядке учитывать эти особенности. Необходимо с уважением относиться к интересам всех сторон. Нужно понимать, что там, где существуют болевые точки, не следует торопиться. Как гласит старая народная мудрость: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". А в некоторых случаях вообще, возможно, не стоит резать по живому.

17 млрд рублей составил общий ущерб от коррупционных и экономических преступлений по оконченным уголовным делам на Северном Кавказе

Если мы заговорили о традициях, то во все времена особую роль на Кавказе играло казачество. Известно также и о вашем особом отношении к казакам, из которых вы родом. Насколько казаки сегодня заметны на Кавказе?

Юрий Чайка: Дед у меня из Кубанского казачьего войска, а служил в конвое наместника Его Императорского Величества вместе с терскими казаками. И получается, что я в некоторой степени повторяю его судьбу. Терское войсковое казачье общество всегда было элитарным и считалось вторым по старшинству в системе казачьих войск Российской империи. Численность терцев достигала почти 400 тысяч человек. Сейчас войско, к сожалению, утратило свой прежний статус опорного для страны. Общая численность терских казаков составляет более 15 тысяч человек, обязательства по несению государственной и иной службы взяли на себя свыше 10 тысяч из них.

Вместе с тем терцы должны и способны вернуть себе прежнюю славу. Для этого мы получили мощную платформу - президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 9 августа прошлого года утверждена новая редакция Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Одним из важнейших приоритетов этого документа является максимальная интеграция казачества в систему государственного управления. Поэтому в развитие возможностей для решения задач, включенных в Стратегию, было принято решение назначить помощником полномочного представителя избранного атамана Терского войскового казачьего общества, ветерана боевых действий, подполковника Виталия Кузнецова.

Что это дает в практическом плане?

Юрий Чайка: Из практических шагов, которые намечены нами на ближайшее время, могу отметить прорабатываемую перспективу усиления сотрудничества с воинскими частями Минобороны России, а также предложения по организации взаимодействия казачьих обществ ТВКО с воинскими частями Росгвардии. Согласно планам, основными задачами для казачьих подразделений Росгвардии будут являться охрана и защита государственных объектов и особо важных грузов, обеспечение общественной безопасности, патрулирование лесов и заповедников и так далее. Могу с уверенностью сказать, что мы получаем на этом направлении максимальную поддержку со стороны руководителей силовых органов и других заинтересованных государственных структур.

Еще один ключевой для нас проект - строительство кадетского казачьего корпуса ТВКО, который станет полноценной учебной базой как для молодежи, так и для тех казаков, которые впоследствии поступят на профессиональной основе на службу в подразделения Росгвардии и Министерства обороны РФ.

Когда речь заходит о Кавказе, еще обычно вспоминают о бюджетных махинациях…

Юрий Чайка: В целом бюджетные средства в субъектах округа в 2020-м расходовались эффективно, в соответствии с их целевым назначением. В части национальных проектов общий объем финансирования в минувшем году составил около 109 миллиардов рублей. Из них более 90 миллиардов - средства федерального бюджета. При этом кассовое исполнение составило в среднем более 88 процентов, что на 7 процентов больше, чем годом ранее.

Принимая во внимание трудности, с которыми все столкнулись в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - это хороший результат.

Как решается проблема с безработицей в СКФО?

Юрий Чайка: Пожалуй, это одна из острейших проблем для региона, преодолеть которую, к сожалению, пока не удается. Ее причины - малый приток инвестиций в регионы округа, небольшое число промышленных производств, особенно современных и конкурентоспособных, низкая квалификация работников на местах. Кроме того, требуется улучшение необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса.

При пандемии коронавируса ситуация на рынке труда стала более чем напряженной, численность безработных в округе увеличилась почти в 5 раз.

Коэффициент напряженности на рынке труда в округе на конец предыдущего года составлял 17 человек на 1 вакансию, а в таких субъектах округа, как Республика Ингушетия и Чеченская Республика, на одну вакансию претендовало более 100 человек.

Для стабилизации ситуации на рынке труда при правительстве РФ создана межведомственная рабочая группа, в работе которой принимают участие все регионы Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время в субъектах округа реализуются региональные программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда, сформированы комплексы мер по восстановлению численности занятого населения и предотвращения роста безработицы в 2021 году. Должен отметить, что небольшая положительная динамика уже наметилась в округе, но для восстановления и стабилизации ситуации в этой сфере регионам округа предстоит еще проделать большой объем работы.

Одна из серьезных проблем на Кавказе - это невостребованность молодых людей, которым часто очень сложно найти работу. Зато их находят вербовщики террористических и экстремистских организаций. В чем причина и насколько реально переломить эту ситуацию?

Юрий Чайка: Причина во все той же клановости и коррупции, когда на работу берут не молодых специалистов, а своих детей, родственников и знакомых. Мы эту ситуацию активно меняем. И работа эта достаточно результативна, что видно как по активности молодых людей, принимающих участие в совершенно различных общеокружных проектах, так и по их отзывам. Но это не отменяет необходимости развивать уже существующие и поддерживать новые молодежные инициативы, вовлекать в них в том числе сельскую молодежь.

Что это за проекты?

Юрий Чайка: Недавно при содействии аппарата полпреда мы запустили очень важную образовательную платформу, получившую поддержку Фонда президентских грантов, - "Межрегиональный клуб молодых лидеров "Будущее Кавказа". В числе ее партнеров - автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив, Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Проект направлен на консолидацию финалистов конкурса "Лидеры России", победителей региональных кадровых конкурсов Северо-Кавказского федерального округа, лидеров рейтингов всероссийских и окружных молодежных форумов - самых мотивированных и неравнодушных представителей молодежного актива. То есть ведется прямая работа по формированию полноценного экспертно-аналитического и укреплению управленческого кадрового потенциала субъектов.

Федеральный центр вас поддерживает в этих начинаниях?

Юрий Чайка: Совсем недавно на одном из заседаний Совета безопасности РФ в Ставрополе я поднял эту тему и встретил полное понимание со стороны секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева и глав субъектов СКФО, которые выразили готовность активнее привлекать молодежных лидеров на работу в местные органы власти. А аппарат полпредства этот момент проконтролирует. Вместе мы сможем помочь ребятам реализоваться у себя на родине, а значит - снизим отток квалифицированных специалистов в центральные территории. Что немаловажно, идеи клуба молодых лидеров могут лечь в основу реальных проектов по социально-экономическому и общественно-политическому развитию округа. Большую работу в непростом 2020 году провели наши волонтеры. В добровольческой команде СКФО трудится более 100 тысяч ребят в разных направлениях - это медицина, культура, экология, спорт, образование и патриотическое воспитание. Я недавно встречался с финалистами и полуфиналистами конкурса "Доброволец России" из субъектов Северного Кавказа, где мы обсудили, какую помощь мы можем еще оказать волонтерам в их непростой деятельности.

Насколько молодежь из других регионов страны знает и интересуется тем, что происходит на Кавказе?

Юрий Чайка: Более двух тысяч студентов 29 вузов из 12 регионов России приняли участие в Первом межрегиональном конкурсе "Знаю Кавказ", который был ориентирован на популяризацию изучения Кавказа среди молодежи, а также выявление и поддержку талантливых студентов, изучающих проблемы региона. Это на самом деле очень впечатляющий результат, который говорит о большом интересе нового поколения к своей земле и своей истории. Победители выбрали себе наставников из числа руководителей вузов, представителей экспертного сообщества и органов государственной власти. Ну и, конечно, флагманский проект - Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", который в 2021 году пройдет в 12-й раз. Это своеобразная визитная карточка округа, а выпускников форума насчитывается не меньше 25 тысяч. Событие традиционно состоится в августе и соберет участников из всех субъектов СКФО. Подготовка к его проведению уже началась.

Ключевой вопрос

Можно сказать, что террористическая угроза на Кавказе миновала?

Юрий Чайка: Оперативная обстановка на территории СКФО в 2020 году оставалась напряженной и развивалась на фоне сохраняющихся террористических угроз, скрытой деятельности идеологов международных террористических и экстремистских организаций, сложной эпидемиологической обстановки, а также сохраняющегося протестного потенциала населения в ряде субъектов округа. В этих условиях деятельность подразделений силовых структур округа была направлена на предотвращение террористических угроз, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в субъектах округа при подготовке и проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Правоохранительные органы продолжали наступательные действия по выявлению участников бандгрупп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, вскрытию их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки. В результате проведения более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято более 900 единиц оружия, а также 120 тысяч боеприпасов.

Кстати, по округу в целом более чем на семь процентов уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия и взрывчатки. Особенно отрадно отметить, что это происходит в КБР и Дагестане, где раньше стреляли чуть ли не ежедневно.

При этом, правда, в регионе зарегистрирован рост на 4 процента выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Существенное влияние на развитие оперативной обстановки в субъектах СКФО оказывают криминогенные процессы в сфере экономики. Только органами внутренних дел выявлено более 6,5 тысячи преступлений экономической и коррупционной направленности. Материальный ущерб от этих преступлений по округу (по оконченным уголовным делам) составил более 17 миллиардов рублей, а его возмещение обеспечено на сумму почти шесть миллиардов рублей.